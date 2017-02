Pierwsza antyterrorystyczna operacja Trumpa. Niemal wszystko poszło źle

Jim Mattis/U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr/Flickr CC by 2.0

Była bezksiężycowa noc 29 stycznia tego roku, gdy zespół złożony z operatorów Navy Seals z Team 6 (zasłynął zabiciem Osamy bin Ladena) i komandosów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wylądował osiem kilometrów od celu, jakim była wioska Yakla w jemeńskiej prowincji Al-Bajda w południowo-zachodniej części kraju.

Zgodnie z ustaleniami wywiadu znajdowała się tam silnie strzeżona baza Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego (AQAP). Sealsi mieli przejąć dokumenty organizacji, odpowiedzialnej m.in. za zamach na redakcję magazynu Charlie Hebdo w Paryżu w 2015 r., a także komputery, telefony komórkowe i elektroniczne nośniki informacji.

Co się stało w Jemenie?

Zaczęło się fatalnie. Grupa uderzeniowa została wykryta, zanim dotarła na miejsce akcji. „Wiedzieli od samego początku, że są w głębokiej d…pie” – przyznał w rozmowie z „New York Timesem” były członek Team 6. Mimo to, operację kontynuowano. Kiedy Sealsi zbliżyli się do wioski, od razu znaleźli się pod ciężkim ostrzałem z dobrze umocnionych stanowisk ogniowych.

Ku ich zaskoczeniu, za broń chwyciły także kobiety. Rzecznik Pentagonu kapitan Jeff Davis przyznał później, że opór amerykańskim i emirackim komandosom w Yakli stawiły m.in. uzbrojone dżihadystki, które sprawiały wrażenie dobrze przeszkolonych i przygotowanych na atak. W wymianie ognia, która trwała blisko godzinę, śmiertelny postrzał otrzymał 36-letni weteran operacji specjalnych William „Ryan” Owens, trzech innych operatorów zostało rannych.

Straty byłyby pewnie większe, gdyby nie wsparcie lotnicze. Myśliwce i śmigłowce szturmowe z okrętu desantowego USS Mankin Island zaatakowały pozycje bojowników Al-Kaidy, równając sporą część Yakli z ziemią. Nie był to jednak koniec kłopotów. Jeden z samolotów hybrydowych MV-22 Osprey wysłanych, by ewakuować Sealsów został poważnie uszkodzony podczas twardego lądowania (rannych zostało kilku kolejnych komandosów). Wartą 70 mln dolarów maszynę trzeba było zniszczyć z powietrza, by nie wpadła w ręce wroga.

W wymiarze propagandowym też nie sposób było odtrąbić zwycięstwa. Wkrótce po zakończeniu starcia AQAP zaczęła zalewać internet zdjęciami dzieci i kobiet rzekomo „zamordowanych z zimną krwią” przez amerykańskich komandosów. Wśród ofiar miała być także 8-letnia córka byłego przywódcy Al-Kaidy Anwara al-Awlakiego, zabitego w Jemenie przez amerykańskiego drona w 2011 roku.

Dziadek dziewczynki, a zarazem były minister rolnictwa Jemenu – Nasser al-Awlaki – potwierdził w rozmowie z NBC, że istotnie zginęła ona podczas amerykańskiej operacji. „Moja wnuczka była w domu z matką, gdy rozpoczął się atak. Dostała kulę w szyję, w tym samym budynku zginęły też inne dzieci” – opowiadał.

Początkowo amerykański CENTCOM (United States Central Command) odpowiedzialny za operacje wojskowe na terenie Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej nie informował o ofiarach cywilnych, później przyznał jednak, że „najprawdopodobniej” takowe były i wszczął własne dochodzenie. Źródła jemeńskie podały natomiast, że zginęło co najmniej kilkunastu cywilów.

Al-Kaida wiedziała o ataku?

Przepytywany przez NBC anonimowy oficer związany z operacją w Jemenie stwierdził, że „niemal wszystko poszło w niej źle”. Skąpe i czasami sprzeczne informacje wciąż nie pozwalają stwierdzić na pewno, dlaczego Sealsi zostali odkryci zaraz po wylądowaniu. Ich obecność mógł równie dobrze zdradzić czujny pies, co zbyt nisko lecący dron albo ktoś, kto usłyszał rozmawiających przez walkie-talkie komandosów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jedno nie ulega wątpliwości – AQAP wiedział z wyprzedzeniem o nadchodzącym ataku. „Nie wygląda to jednak na błąd planowania czy niedociągnięcie ze strony wywiadu” – podkreślił informator NBC.

Podobnego zdania jest rzecznik Białego Domu. „Była to starannie przemyślana i precyzyjnie wykonana operacja” – stwierdził Sean Spicer, podkreślając, że Sealsi wykonali swoje zadanie – zdobyli „cenne” materiały i wyeliminowali 14 bojowników AQAP.

Który prezydent wydał zgodę na operację?

Spicer ujawnił też niektóre szczegóły na temat samej operacji. Pierwszy jej plan CENTCOM przedstawił na początku listopada ubiegłego roku, gdy w Białym Domu urzędował jeszcze Barack Obama. W grudniu w rejon operacji udała się morska grupa uderzeniowa z okrętem desantowym USS Mankin Island, a Sealsi z Team 6 przeprowadzili w Dżibuti symulację ataku.