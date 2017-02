Wynoście się do siebie

Premier Holandii próbuje kupić wyborców, sięgając po język prawicy.

Premier Holandii Mark Rutte, raczej umiarkowany do tej pory w swoich poglądach, zaczyna mówić językiem radykalnego populisty Geerta Wildersa. W opublikowanym w kilku holenderskich gazetach liście otwartym Rutte napisał, że jeśli ktoś nie chce przystosować się do warunków panujących w Holandii i nie jest zadowolony z tego, co kraj mu oferuje, niech lepiej wyjedzie. „Macie wybór, nikt nie trzyma was na siłę” – pisał holenderski premier. A w programie telewizyjnym oświadczył, że nieprzystosowana społecznie turecka młodzież może wynosić się do Turcji. Twardy język skierowany do imigrantów i mówienie Wildersem ma zatrzymać wyborców przy rządzącej centroprawicowej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD).