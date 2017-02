Minister Waszczykowski naraża Polskę na blamaż

Minister Witold Waszczykowski poinformował, że rząd w sprawie zwrotu wraku tupolewa, czy w ogóle śledztwa dotyczącego katastrofy lotniczej w Smoleńsku, złoży skargę na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze. Można zrozumieć, że taki krok ma charakter propagandowy, służy partii rządzącej, gdyż podtrzymuje wiarę wyznawców religii smoleńskiej. Trzeba jednak wyrazić ogromne wątpliwości co do pożytku takiej skargi dla polskiej polityki zagranicznej. Chciałbym więc ostrzec naszego ministra przed prawdopodobnym blamażem.

MTS rozstrzyga wyłącznie spory między państwami i to jedynie wtedy, kiedy drugie państwo chce się poddać rozstrzygnięciu. Ani MTS nie musi skargi przyjąć, ani Rosja do takiego procesu stanąć. Gdyby jednak Rosja podjęła sprawę, a w skardze chodziło o zwrot wraku, to nie widać jasnej podstawy prawnej polskiej skargi. Oczywiście wrak, jako przedmiot, należy do Polski, ale procedura karna – w tym względzie taka sama w Rosji jak i w Polsce – przewiduje, że o zwrocie dowodu rozstrzyga się na koniec postępowania.