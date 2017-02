Trudne jest życie Afganek﻿

Humaira Sakeb była tego dnia w mieszkaniu tylko z jedną córką, pozostałe jeszcze nie wróciły ze szkoły. Wysłała dziewczynkę do sklepu, za rogiem ich bloku. Kiedy po kwadransie mała wpadła do domu, Humaira wiedziała tylko, że stało się coś bardzo złego. Córka z trudem łapała oddech, patrzyła na matkę wielkimi z przerażenia oczami i nie potrafiła wykrztusić ani słowa. Dopiero po kilku minutach opowiedziała, co się stało. Na schodach dopadł ją młody mężczyzna w tradycyjnym stroju. Wyjął nóż, przystawił go do jej brzucha i zagroził, że wbije w żołądek, jeśli jej matka kurwa nie skończy swojej plugawej działalności.

Co takiego zrobiła Humaira? Kontynuowała dzieło swojego dziadka, postępowego inżyniera, współpracownika wielkiego Amanullaha. Ten szach, zafascynowany Zachodem i tureckim modernizmem, ustanowił konstytucję, ograniczył poligamię, dał kobietom prawa wyborcze, zachęcał je do uczenia się i chodzenia z odkrytą głową. W 1929 r. obalili go afgańscy konserwatyści przerażeni śmiałością reform. Działalność Humairy części jej rodaków również wydała się zbyt radykalna.

Dzieciństwo spędziła w irańskim Maszhadzie, gdzie rodzice uciekli przed wojną domową. Wrócili w 2001 r., po obaleniu talibów. Humaira miała 19 lat. Gdy mieszkała w Iranie – gdzie kobiety co prawda chodzą w hidżabach, ale bez ograniczeń uczą się i pracują, prowadzą programy w telewizji i jeżdżą samochodami – sądziła, że opowieści o traktowaniu kobiet przez talibów są przesadzone.