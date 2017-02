Lista rozwodowych wątpliwości

Na kilka tygodni przed formalnym rozpoczęciem Brexitu portal Politico wskazał realne konsekwencje brytyjsko-unijnego rozwodu. Do zmiany jest 20 tys. różnych przepisów i regulacji, które trzeba będzie przeprowadzić w dwa lata. Zakładając, że to około 500 dni roboczych, negocjatorzy po obu stronach musieliby dziennie wypracowywać 40 porozumień.

Jeszcze nie wiadomo, co będzie oznaczać wyjście Wielkiej Brytanii z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. I dokąd z Londynu ma się przeprowadzić Europejska Agencja ds. Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Nikt na razie też nie wie, co z miejscami po 73 brytyjskich eurodeputowanych i co z Europejską Frakcją Konserwatystów, która po Brexicie może przestać istnieć, bo Wyspiarze wspólnie z Polakami z PiS stanowią trzon tego ugrupowania.