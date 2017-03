Socjaldemokracja europejska w odwrocie

Jeśli jesteś zwolennikiem lewicy, najnowsze wieści z Europy poprawią ci nastrój. W Niemczech dopiero co prezydentem został socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, zaś na czoło wyścigu do urzędu kanclerza wysunął się jego kolega z partii Martin Schulz. We Francji skandal korupcyjny wykańcza jednego za drugim murowanych zwycięzców wyborów prezydenckich z prawicy, a to otwiera możliwości socjaliście Benoit Hamonowi i kandydatowi niezależnemu Emmanuelowi Macronowi.

Jednak prawda o kondycji lewicy w zachodnich demokracjach jest inna. Tradycyjna socjaldemokracja jest niemal wszędzie w kryzysie albo zaniku, a przywracająca nadzieje nowa lewica w Hiszpanii czy Grecji zaczyna się dzielić i słabnąć.

Po Brexicie i pierwszych decyzjach Donalda Trumpa nikt nie ma wątpliwości, że karty w polityce rozdają populiści – już dziś rządzą lub współrządzą w co trzecim kraju europejskim. W zbliżających się wyborach do parlamentów kolejnych ważnych państw, jak Holandia, Francja i Włochy, w sondażach prowadzą Geert Wilders z Partii Wolności, Marine Le Pen z Frontu Narodowego i Beppe Grillo z Ruchu Pięciu Gwiazd.

Wyjątkiem są Niemcy, ale nie wiadomo, na jak długo, bo i tam powstała już i rośnie w siłę partia populistyczna Alternatywa dla Niemiec. Tendencja rozwoju polityki na Zachodzie jest łatwa do odczytania: rewersem kryzysu lewicy jest rosnąca popularność populistów.