Krzysztof Skubiszewski – pierwszy dyplomata

Trump, Brexit, przyszłość Unii, złowrogi Putin i fala uchodźców w Europie – trzeba by Polsce strategii i wyjątkowego sternika polityki zagranicznej. W takim czasie ukazuje się gruby tom „Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu”. Jeśli dziś tracimy grunt pod nogami, to tamte czasy były dużo trudniejsze. Polska wtedy nie tylko szła nieprzetartym szlakiem – od tzw. realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej, ale w marszu tym walczyła o uznanie swojej granicy zachodniej, rozwiązanie sojuszu wojskowego z ZSRR, wyprowadzenie wojsk radzieckich i redukcję długu zagranicznego. O zasługach ministra Skubiszewskiego (1926–2010) i własnej pracy w MSZ piszą dyplomaci i analitycy.

Otarłem się sam o tę Historię. Wysłuchałem z galerii prasowej pierwszego przemówienia Skubiszewskiego na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1989 r., dosłownie kilka dni po powołaniu nowego polskiego rządu.