Pierwsza kobieta na czele londyńskiej policji. Kim jest Cressida Dick?

Kiedy trzy lata temu Cressida Dick opuszczała Scotland Yard, miała nadzieję, że pewnego dnia jakaś kobieta stanie na czele londyńskiej policji. I tak się stało. Jej marzenie się spełniło, a tą kobietą została ona sama. Objęła stanowisko po sir Bernardzie Hoganie-Howe, który w zeszłym roku ogłosił, że przechodzi na emeryturę.

Za co odpowiada Scotland Yard?

Metropolitalna Służba Policyjna, zwana popularnie właśnie Scotland Yardem, działa na obszarze wszystkich gmin Wielkiego Londynu z wyjątkiem londyńskiego City. Zajmuje się nie tylko bezpieczeństwem zwykłych londyńczyków, ale chroni również brytyjską rodzinę królewską, premiera i najważniejszych brytyjskich polityków. Odpowiada też za ochronę placówek dyplomatycznych i za sprawy związane ze zwalczaniem terroryzmu. Zatrudnia ponad 30 tys. policjantów i kilkanaście tysięcy pracowników cywilnych.

To ważna instytucja. Ale i kobieta, która stanęła na jej czele, ma olbrzymie doświadczenie. 56-letnia Dick jest związana z policją od ponad trzydziestu lat. W 2009 r. przetarła szlaki i była pierwszą kobietą na stanowisku zastępcy komisarza londyńskiej policji, a potem kierowała departamentem ds. walki z terroryzmem. Odpowiadała m.in. za dochodzenie w sprawie śmierci pobitego przez białych nastolatków czarnoskórego Stephena Lawrence’a, któremu policja nie udzieliła nawet pierwszej pomocy. Była na stanowisku podczas olimpiady w Londynie. I w czasie słynnego zabójstwa, kiedy 22-letni zwolennik Al-Kaidy zamordował w ramach walki z niewiernymi 25-letniego brytyjskiego żołnierza Lee Rigby’ego.

Kim jest Cressida Dick?

Odbierając nominację, Dick powiedziała, że jest zaszczycona i zachwycona. Zapewniała londyńczyków, że będzie im służyć i dbać o ich bezpieczeństwo. Ale mówiła też o olbrzymiej odpowiedzialności. Pamiętając zapewne o skandalu z 2005 r., który ciągnął się za nią latami, a w 2014 r. zmusił do odejścia z policji. Chodziło o akcję, w której policja zidentyfikowała błędnie jako zamachowca-samobójcę 27-letniego Brazylijczyka Jeana Charlesa de Menezesa i śmiertelnie postrzeliła go w londyńskim metrze.

Cressida Dick odpowiadała wówczas w Scotland Yardzie za operacje antyterrorystyczne. Dlatego ją również obciążono odpowiedzialnością za tamte wydarzenia.

I chociaż policja oczyściła ją z zarzutów, ona sama wielokrotnie przepraszała i podała się do dymisji. Teraz nie wszystkim podoba się jej nominacja. Część Brytyjczyków uważa, że osoba odpowiedzialna za taką pomyłkę już nigdy nie powinna pełnić kierowniczych funkcji, a rodzina Brazylijczyka napisała nawet list do burmistrza Londynu, w którym dzieli się swoimi obawami co do nominacji Cressidy Dick i zastanawia się, jak mogą ją odebrać zwykli mieszkańcy miasta.

Spośród 43 służb policyjnych w Anglii i Walii tylko kilka jest dziś prowadzonych przez kobiety. Jednak wśród tych kilku są trzy najważniejsze stanowiska w brytyjskiej policji. Obok Lynne Owens, która stoi na czele Brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości i Sary Thornton, która jest przewodniczącą rady złożonej z szefów brytyjskiej policji (National Police Chiefs’ Council), Cressida Dick zajmuje trzecią ważną funkcję, i po raz pierwszy w całej 188-letniej historii Scotland Yardu dowodzi, że sterowanie tymi służbami można oddać w ręce kobiety.