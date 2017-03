Zasiłki dla islamskich bojowników

Dania żyje skandalem związanym z nadużyciami w wypłatach środków publicznych. Okazało się, że kilkadziesiąt osób, które wyjechały do Syrii, żeby walczyć w szeregach tzw. Państwa Islamskiego (PI), od lat pobiera w Danii zasiłki dla bezrobotnych. Mimo że zgodnie z przepisami należą się one tylko osobom mieszkającym na stałe w kraju. Jednak wyłudzone w ten sposób wsparcie jest na tyle duże, że zaledwie w ciągu jednego roku wydrenowało duński budżet na 95 tys. dol. Część byłych bojowników od lat pobiera też zasiłki i wcześniejsze emerytury, ponieważ duńskie sądy orzekły o niezdolności do pracy z powodu stanu zdrowia. Władze próbują ukrócić te praktyki i odzyskać niesłusznie wypłacone pieniądze.

Dania od lat walczy z islamskim ekstremizmem.