Dynastia Alijewów się umacnia: pierwsza dama Azerbejdżanu została mianowana przez męża na wiceprezydenta.

Głowa państwa musi mieć absolutne zaufanie do swojego zastępcy – do takiego wniosku doszedł najwyraźniej przywódca Azerbejdżanu Ilham Alijew, który wiceprezydentem mianował właśnie swoją żonę. Może inspirację czerpał z odległej Nikaragui, gdzie prezydent Ortega także rządzi z małżonką. W Azerbejdżanie nową funkcję stworzono po zeszłorocznym referendum konstytucyjnym, w którym zmianę poparło ponad 90 proc. głosujących. Pierwsza dama jest zresztą przyzwyczajona do takich wyników: w trzech wyborach do parlamentu, w których do tej pory kandydowała, nigdy nie schodziła poniżej 90 proc.