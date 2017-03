Obowiązkowa przerwa na czytanie

Mieszkańcy Emiratów Arabskich mają czytać co najmniej 20 książek rocznie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają nowe prawo, promujące czytanie książek jako styl życia i postawę obywatelską. „Narodowa ustawa o czytaniu” to, jak mówił prezydent szejk Chalifa, część strategii mającej ukształtować cywilizowane społeczeństwo. Cel jest ambitny – sprawić, by dla połowy dorosłych i 80 proc. dzieci czytanie stało się codziennym nawykiem. Mieszkańcy Emiratów mają czytać co najmniej 20 książek rocznie, a dzieciom 10 tytułów w roku mają czytać rodzice. Prawo obliguje pracowników sfery publicznej do czytania co dzień w pracy (chodzi o studiowanie materiałów natury zawodowej), zapowiada zwolnienie handlu książkami z podatków i otwieranie bibliotek w centrach handlowych.