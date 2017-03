Płynne granice nad wschodnim Bałtykiem

Łotwa stawia 90 km muru na granicy z Rosją, Estonia – 108 km, Litwa – 135 km. Na koszt Unii Europejskiej. W Bolciach, na trójstyku PL-LT-RU litewski odcinek zejdzie się z płotem odgradzającym obwód kaliningradzki, wybudowanym przez Rosjan. 10 lat temu, kiedy Polska wchodziła do strefy Schengen, od tego miejsca rozpoczął się demontaż zasieków na polsko-litewskiej granicy. 21 grudnia 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent Litwy Valdas Adamkus symbolicznie otworzyli szlabany w Budzisku, a w Bolciach świętowało wszystkich 12 tutejszych gospodarzy. Była to jedna z weselszych imprez we wsi.

Bolcie stały się atrakcją turystyczną. Droga do trójstyku prowadziła przez prywatne pole. Właściciel postawił przy niej drewniany kiosk i pobierał 2 zł za przejście, dopóki władze samorządowe nie zbudowały tu (na koszt Unii) wygodnej drogi. Wzniosły też obelisk informujący, że stąd rozchodzą się linie demarkacyjne Polski, Litwy i Rosji. Dzisiaj każdy turysta odwiedzający Suwalszczyznę chce stanąć na trójstyku, a najlepiej wysunąć stopę za czerwoną linię i zrobić sobie zdjęcie na Facebooka np. z podpisem: „Nielegalny pobyt w Rosji. Życie na krawędzi”. Potem może ruszyć, niezatrzymywany przez żadne kontrole, na piwo do Wisztyńca (Vištytis) po litewskiej stronie.

Jarek Worobiczuk od 20 lat jeździ na wakacje do Pribałtyki. Pamięta więc przedschengeńskie kolejki na granicy i kontrole: – Beznadziejne uczucie, że mogą z tobą wszystko.