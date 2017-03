Donald Tusk ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Tylko Polska była przeciw

Szefowie państw UE potrzebowali niespełna 20 minut, aby zdecydować, że Donald Tusk powinien zostać na swoim stanowisku.

Za Tuskiem głosowało 27 państw, tylko Polska była przeciw.

„Nic bez nas bez naszej zgody” – powiedziała premier Beata Szydło przed szczytem UE. „Dzisiaj w tym budynku warto przypomnieć tę główną zasadę, która buduję wspólnotę. Ja to zrobię. Przypomnę, że dla wzajemnego szacunku, dla solidarności, dla poczucia wspólnoty jest potrzebne uszanowanie zdania wszystkich państw członkowskich” – podkreśliła Szydło.

Zaraz po wyborze Donald Tusk napisał na Twitterze:

Donald Tusk podziękował szefom unijnych państw i rządów za reelekcję: „Przede wszystkim dziękuję za ten ogromny pokaz solidarności. Solidarność zawsze była dla mnie niezmiernie ważna, zarówno prywatnie, jak i politycznie. Wiem też, że z powodu kontekstu może to brzmieć paradoksalnie, niemniej wasza decyzja jest wyrażeniem naszej jedności. Będę pracować z wami wszystkimi bez jakichkolwiek wyjątków, bo naprawdę jestem oddany zjednoczonej Europie. I obiecuję, że was nie zawiodę. Musimy teraz po prostu znów wziąć się do roboty”.