USA: miasta bronią imigrantów przed Trumpem

„W Kalifornii Donalda Trumpa nie lubią. Trump nie lubi Kalifornii. W najbogatszym stanie Hillary Clinton wygrała z nim ze znaczną przewagą (62:33). Odkąd Trump objął urząd prezydenta, Kalifornia jest w stanie politycznego wrzenia. W lutym rada miejska w Richmond na przedmieściach Miasta Aniołów jednogłośnie przyjęła uchwałę wzywającą Kongres do zbadania, czy nie ma podstaw do impeachmentu Trumpa z powodu konfliktu jego interesów biznesowych z interesami państwa, którym zarządza. To jest nasz kraj, mamy prawo się wypowiedzieć” – tłumaczyła mediom radna Gayle McLaughlin z Partii Zielonych. W Richmond rządzą demokraci, a samo miasto uchodzi za „postępowe”. Ale i tu trafił się zwolennik Trumpa. Wyzwał radnych od idiotów, bo przecież w Kongresie większość mają republikanie, a oni na pewno nie dopuszczą do impeachmentu.

Faktycznie, układ sił na amerykańskiej scenie politycznej doznał głębokiego wstrząsu. Republikanie po wahaniach konsolidują się wokół administracji Trumpa. Kontrolują obie izby Kongresu. Mogą utrącać lub blokować opozycję, przeprowadzać swoją „dobrą zmianę”. Natomiast w Kalifornii i w wielu innych progresywnych stanach ta nowa sytuacja mobilizuje przeciwników Trumpa do obywatelskiego nieposłuszeństwa. W kalifornijskim Berkeley doszło do zamieszek na tamtejszym uniwersytecie w proteście przeciwko planowanemu spotkaniu z redaktorem ultraprawicowego portalu Breitbart News, Milo Yiannopoulsem.