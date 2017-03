Strzały przed brytyjskim parlamentem. Są ofiary

Jak podała policja, w londyńskich atakach zginęły cztery osoby, w tym policjant i napastnik, a 20 zostało rannych.

Stan części rannych jest poważny, o czym informowały wcześniej służby medyczne. Londyńska Straż Portowa poinformowała o wyłowieniu z Tamizy ciężko rannej kobiety. Na moście Westminsterskim podczas ataku znajdowała się również grupa francuskich uczniów, wiadomo, że trzech z nich trafiło do szpitala, ale ich stan jest nieznany. Niektóre szpitale, do których trafili ranni, podają jednak pewne informacje: w szpitalu Kings's College jest 8 pacjentów, w dwóch w stanie krytycznym.

Policja prowadzi pełne dochodzenie antyterrorystyczne w sprawie zajść w okolicy brytyjskiego parlamentu. Premier Theresa May zwołała posiedzenie gabinetu antykryzysowego COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms). Według informacji podawanych przez media, premier Theresa May była w czasie incydentu w parlamencie (i w ciągu kilku minut została ewakuowana do swojej siedziby przy Downing Street).

W Londynie na nogi postawiono wszystkie służby, zwiększono środki bezpieczeństwa wokół londyńskiej siedziby królowej Elżbiety, Pałacu Buckingham.

Parlament brytyjski, zarówno Izba Gmin, jak i Izba Lordów mają być otwarte w czwartek w normalnym godzinach urzędowania, poinformowały wieczorem służby parlamentarne.

Co się stało w Londynie?

Wiemy, że doszło do dwóch incydentów: na moście Westminsterskim w okolicy parlamentu oraz w pobliżu jednej z bram prowadzących do gmachu. W środę ok. 15.30 polskiego czasu świadkowie usłyszeli strzały w okolicach Pałacu Westminsterskiego, mówili również o odgłosach eksplozji, ale to, że miało dojść do wybuchów, nie potwierdziło się.

Według relacji świadków, kierujący samochodem napastnik potrącał pieszych na chodniku na sąsiadującym z parlamentem moście , potem uderzył w ogrodzenie budynku. Mężczyzna po opuszczeniu samochodu miał rzucić się na jednego z pilnujących parlamentu policjantów, a następnie został postrzelony.

Nie wiadomo jednak, kim był napastnik. Według części świadków był nim ok. 40-letni mężczyzna o azjatyckich rysach twarzy, który uzbrojony był w nóż z ponad 20-centymetrowym ostrzem. Nie ma jednak pewności, czy ten opis odpowiada prawdziwemu napastnikowi. Według świadków, na których powołuje się BBC, mężczyzn mogło być dwóch (mowa o białym, łysym oraz o czarnoskórym z kozią bródką). Zdaniem policji ataku dokonał prawdopodobnie jeden napastnik, jednak akcja policyjna jest nadal kontynuowana. Na razie nie są znane motywy ataku.

Sesja brytyjskiego parlamentu została zawieszona, a teren wokół parlamentu został natychmiast zamknięty i otoczony kordonem policji. Zamknięto również stację metra Westminster. Po jakimś czasie rozpoczęto ewakuację gmachu parlamentu (budynek opuściły najpierw osoby znajdujące się na galerii dla publiczności, a na końcu mieli być ewakuowani posłowie).

W związku z wydarzeniami w Londynie, pracę przerwały również parlamenty walijski i szkockim (w tym ostatnim miało się dziś odbyć głosowanie ws. referendum niepodległościowego).

Do zamachu w Londynie doszło w pierwszą rocznicę po ataku na lotnisko i metro w Brukseli.

W Londynie jest Kaczyński i Sikorski

W środę o godzinie 16.30 polskiego czasu Jarosław Kaczyński miał spotkać się z premier May. Jednak godzinę wcześniej doszło do ataku w centrum miasta. Po tych doniesieniach służby prasowe Downing Street podały najpierw, że spotkanie będzie opóźnione lub nie odbędzie się, ale po godzinie 18. poinformowano, że do tego spotkania w środę jednak nie dojdzie. Prezes PiS ma jednak zostać w Londynie co najmniej do czwartku i być może spotkanie dojdzie do skutku w innym terminie.

Na miejscu w Londynie był m.in. Radosław Sikorski, który relacjonował sytuację na Twitterze, gdzie zamieścił krótki film i poinformował o pięciu rannych osobach na moście. – Słyszałem coś, co wydało mi się kolizją samochodową, spojrzałem przez okno taksówki i zobaczyłem kogoś leżącego, najwyraźniej w złym stanie. Potem zobaczyłem drugą osobę na ziemi i zacząłem filmować. Potem zobaczyłem na ziemi trzy kolejne osoby, jedna z nich mocno krwawiła – mówił na antenie BBC były szef polskiej dyplomacji.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 marca 2017

Hearing of shooting, stabbing and explosion at Parliament Square.

Stay safe London! pic.twitter.com/OsZynherKS — Soraya Aziz (@SorayaAziz) 22 marca 2017