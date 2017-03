Polityk bohaterem mediów po ataku w Londynie. Dlaczego?

Na zdjęciu widać, jak Tobias Ellwood, wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, klęczy przy rannym policjancie i próbuje go reanimować. Funkcjonariusz został ugodzony przez napastnika nożem, minister, który był na miejscu zdarzenia, próbował zatamować krew z jego ran, a także wykonywał procedurę usta-usta.

Ellwood, jak podkreśla „Guardian”, który jest byłym żołnierzem, pozostał przy ofierze do czasu przyjazdu karetki. Niestety okazało się później, że mężczyzna zmarł na miejscu. Na zdjęciach Ellwood ma ręce we krwi, ślady krwi widoczne są również na jego czole.

Polityk urodził się w Nowym Jorku (jego rodzice byli Brytyjczykami), ma 50 lat. Ma osobiste doświadczenia związane z terroryzmem: jego brat Jonathan zginął w zamachu na Bali w 2002 roku. Sam Ellwood służył m.in. w Kuwejcie, w wojsku uzyskał stopień kapitana.

Posłem z ramienia Partii Konserwatywnej został w 2001 roku.

Hard to find the right words, but @Tobias_Ellwood seeing what you did at #Westminster today is most humbling. Heroic. Courageous. Selfless. pic.twitter.com/Aoz6r2UWBV