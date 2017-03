Deklaracja Rzymska podpisana. „Unia jest niepodzielona i niepodzielna”

Unijni przywódcy spotkali się dziś na rzymskim Kapitolu, by świętować 60. rocznicę traktatów rzymskich.

Powojenną integrację państw europejskich rozpoczęła „deklaracja Schumana” z 1950 roku, ustanawiająca Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Jednak to traktaty rzymskie, podpisane przez delegatów z sześciu krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Włoch), to kamień milowy europejskiej integracji.

Dzięki nim powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, z której dała początek Unii Europejskiej.

W 60. rocznicę traktatów na Kapitolu podpisano Deklarację Rzymską, która podkreśla dotychczasowy dorobek Wspólnoty i wyznacza kierunek integracji europejskiej na kolejną dekadę. „My, przywódcy 27 krajów oraz instytucji UE, jesteśmy dumni z osiągnięć Unii Europejskiej. Europejska jedność zaczęła się jako marzenie nielicznych, lecz stała się nadzieją dla wielu. A dzisiaj jesteśmy zjednoczeni i silniejsi” – zaczyna się Deklaracja.

Tekst, który wynegocjowano w ostatnich dniach, pod wpływem Polski, reszty Grupy Wyszehradzkiej i Donalda Tuska zawiera rozwodnione zapisy dotyczące Europy „różnych prędkości”, czyli państw o słabszej bądź ściślejszej integracji. „Będziemy działać – kiedy to potrzebne – z różnym tempem i intensywnością, ale idąc w tym samym kierunku. Jak robiliśmy to w przeszłości w zgodzie z traktatami. I trzymając drzwi otwarte dla tych, którzy chcą dołączyć potem” – głosi Deklaracja.

Dokument mówi o „bezprecedensowych wyzwaniach” dla Unii – od terroryzmu przez presję migracyjną oraz protekcjonizm aż po nierówności społecznie i ekonomiczne. Przywódcy zobowiązują się do budowania „Europy bezpiecznej”, „Europy dostatniej i zrównoważonej”, „Europy socjalnej/społecznej” oraz „Europy silniejszej” w kontekście globalnym. „Europa jest naszą wspólną przyszłością” – brzmi ostatniej zdanie Deklaracji.

W czasie rzymskiego szczytu przemówienie wygłosił m. in. Donald Tusk.

„W 1980 byłem wtedy w Stoczni Gdańskiej wśród robotników, którzy wykrzyczeli w twarz reżimu proste marzenia: o godności, wolności i demokracji. Mimo że wysłano na nas czołgi i żołnierzy, wszyscy wtedy patrzyliśmy w stronę wolnej i jednoczącej się Europy. Mówię o tym, by uświadomić wszystkim, że Unia Europejska to nie procedury ani przepisy. Nasza Unia stanowi gwarancję, że wolność, godność, demokracja i niepodległość będą naszą codzienną rzeczywistością” – mówił.