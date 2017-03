Aleksiej Nawalny – kim jest wróg Putina numer jeden?

Denis Mironov/Flickr CC by 2.0

Sąd w Moskwie skazał opozycjonistę Aleksieja Nawalnego na 15 dni aresztu za niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariusza policji. To zaskakujący zwrot w sprawie: sąd dał obrończyni opozycjonisty jedynie pięć minut na przygotowanie się do drugiej tego dnia rozprawy. Wcześniej Nawalnego ukarano grzywną w wysokości 20 tys. rubli (ok. 350 dolarów).

Niedzielne demonstracje przeciw korupcji władzy odbyły się w 80 miastach Rosji. Ludzie wyszli na ulice po wezwaniu Aleksieja Nawalnego, gdy ten ujawnił, że premier Rosji Dmitrij Miedwiediew może dysponować ukrytym majątkiem. W samej Moskwie, według danych Fundacji Walki z Korupcją Nawalnego, protestowało ok. 30 tys. osób (policja mówi o 7–8 tys.). W całym kraju – nawet 150 tys. osób.

Nawalnego i ok. tysiąca innych osób zatrzymała policja. To rekord w skali ostatnich lat. W maju 2012 r., kiedy wyszedł na ulice „marsz milionów”, zorganizowany przez antykremlowską opozycję, zatrzymano 500 osób (sprawy karne wobec zatrzymanych zakończyły się wyrokami pozbawienia wolności za udział w masowych zamieszkach). Tym razem większość zatrzymanych od razu zwolniono z aresztu.

Kim jest Nawalny?

Nawalny od dawna tropi korupcję w Rosji, dlatego jest dla Kremla bardzo niewygodny. Władza wielokrotnie próbowała go zatrzymać. W 2013 r. Nawalny został skazany na pięć lat więzienia za działalność w spółce Kirowles (sąd kolejnej instancji wyrok utrzymał, ale zawiesił wykonanie kary na pięć lat) za rzekome finansowe przekręty przy sprzedaży drewna. Skazano go wówczas na podstawie sfabrykowanego aktu oskarżenia: utworzył (rzekomo) spółkę pośredniczącą, która brała za pomoc w załatwianiu kontraktów 7 proc. od lokalnego kombinatu drzewnego Kirowlies. Państwowa spółka miała na tym stracić pół miliona rubli (50 tys. zł), co jak na rozmiary korupcji w Rosji jest kwotą śmiesznie małą – pisaliśmy w POLITYCE w 2013 r. (niżej publikujemy obszerne fragmenty tego artykułu).

Problem w tym, że w dokumentach nie było śladu po machinacjach Nawalnego. Kluczowym dowodem przeciw niemu były zeznania jednego z byłych dyrektorów kombinatu, który miał wyrok za inne malwersacje. Hipoteza, że został zmuszony do złożenia zeznań przeciwko Nawalnemu w zamian za złagodzenie wyroku, wydawała się aż nadto prawdopodobna. Tym bardziej że żaden z innych dyrektorów kombinatu nie tylko nie słyszał o nadużyciach, ale w zeznaniach mówili, że znają Nawalnego jedynie z telewizji.

Wygadany tropiciel przekrętów

Przystojny, wysoki, ciemny blondyn, szczupły i wysportowany, ma inteligentne, przenikliwe spojrzenie. Jest wygadany, jak to prawnik. Nikt nie badał ilorazu jego inteligencji, ale jest na pewno spory – nie każdy kończy z wyróżnieniem Harvard. Nie każdy też, tak jak Nawalny, potrafi wyciągnąć z dużych państwowych spółek informacje, korzystając ze statusu akcjonariusza mniejszościowego i posiadając czasem tylko jedną akcję, aby w ten sposób odkryć nieprawidłowości i przekręty w tych spółkach.

Takich ludzi najczęściej wynajmują w Rosji niewielcy akcjonariusze albo fundusze inwestycyjne niemające czasu na dokładną kontrolę spółek. Rosyjski rynek na takie usługi jest ogromny, zwłaszcza odkąd zachodni inwestorzy zaczęli kupować akcje miejscowych spółek. Drenowanie ich zasobów finansowych przez większościowych akcjonariuszy jest powszechną praktyką. Nawalny był bardzo dobry w tropieniu takich afer i pewnie mógł dobrze z tego żyć, ale wciągnęła go polityka.

Na początku swojej publicznej przygody działał w liberalnej partii Jabłoko. W pewnym momencie uznał ją jednak za zbyt miękką. Z kolei szefowie Jabłoka nie mogli ścierpieć jego ostrych wypowiedzi o emigrantach z Kaukazu i Azji Środkowej, którzy zalewają Rosję i podejmują się wszystkich zajęć, których nie chcą wykonywać miejscowi. Rosja potrzebuje taniej siły roboczej, ale coraz więcej mieszkańców o słowiańskich korzeniach ma dosyć tego, że rosyjskie miasta zaczynają wyglądać tak samo jak miasta w Europie Zachodniej, tzn. stają się w dużej mierze islamskie.