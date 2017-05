Tajwan pierwszym państwem w Azji z małżeństwami jednopłciowymi. Nie była to jednak rewolucja

To otwarcie ścieżki do realizacji prawa do zawierania małżeństwa – jeśli procedury potoczą się zgodnie z mapą drogową przygotowaną przez sąd, to w ciągu dwóch lat Tajwan stanie się pierwszym azjatyckim państwem, w którym osoby tej samej płci będą mogły zawrzeć związek, nie tyle partnerski, co małżeński.

Decyzja sądu to ukoronowanie walki Chi Chia-weia, który swój związek z partnerem próbował zalegalizować ponad 30 lat temu, w 1986 r. Nie tylko nie zdołał tego zrobić na gruncie obowiązujących wówczas przepisów, ale i trafił do więzienia. Teraz Chi Chia-wei zakwestionował Artykuł 972 kodeksu cywilnego, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i jego sprawa trafiła w końcu przed oblicze sądu konstytucyjnego.

Drugim, niezależnym wątkiem była sprawa ratusza w Tajpej. Miasto zostało pozwane przez parę jednopłciową, której odmówiło rejestracji związku małżeńskiego. Teraz, po wyroku sądu konstytucyjnego, drzwi do równości małżeńskiej są tu otwarte.

Sąd orzeka przeciw dyskryminacji

W ubiegłym tygodniu sąd konstytucyjny Tajwanu orzekł, że obecnie obowiązujące przepisy naruszają zawarte w konstytucji normy, które mają gwarantować swobodę zawierania małżeństwa oraz prawo do równości.

Sędziowie nakazali tajwańskiemu jednoizbowemu parlamentowi (Juan), by w ciągu dwóch lat odpowiednio dostosował obowiązujące przepisy. Partia rządząca (Demokratyczna Partia Postępowa) otwarcie deklaruje zgodność z taką polityką, podobnie jak związana z PDP prezydent Tajwaniu, Tsai Ing-wen, która w walce o fotel prezydencki wspierała postulaty środowiska LGBTQ. Ale nawet jeśli rządzący zmarginalizują te kwestie (kolejne wybory już w 2018), to sąd zastrzegł, że niezależnie od gotowości legislacyjnej, za dwa lata pary i będą mogły dokonać rejestracji swojego związku.

Odpowiednie przepisy są już przygotowywane i procedowane w parlamencie – ale na razie prace nad nimi utknęły, bo pomysł budzi spore kontrowersje. Ale szczegółowe przepisy już są i od 2015 są testowane w wybranych miastach. Nie ma więc obaw, że zabraknie narzędzi do wdrożenia małżeńskiej równości na Tajwanie.

Ale problem może leżeć gdzie indziej.

Tajwan podzielony

Mieszkańcy są podzieleni – kolejne sondaże przynoszą obraz społeczeństwa silnie spolaryzowanego, w którym nie ma mowy o jednomyślnym poparciu dla zrównania praw. Wyraźnie widać jednak, że tolerancja wobec małżeństw jednopłciowych jest silna w młodszej grupie wiekowej.