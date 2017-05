Spotkanie Macron-Putin. Koniec impasu w kontaktach z Moskwą?

Władimir Putin przyjeżdża do Paryża już w trzy tygodnie po zaprzysiężeniu i siedem miesięcy po tym, jak oburzony odwołał swoją ostatnią wizytę we Francji. Nie spodobało mu się, że rządzący wówczas Hollande podał w wątpliwość sens spotkania z kimś, kto wysyła rosyjskie samoloty, żeby bombardowały syryjskie Aleppo i głośno rozważał, czy takie działanie nie mogłoby już stanowić przestępstwa wojennego.

Tym razem ma być inaczej. Piotr I ma pomóc Putinowi zapoznać się z Macronem. Putin jak wytrawny gracz wykorzystał okazję i zapowiedział się na otwarciu wystawy. Będzie z jednej strony próbował przełamać międzynarodową izolację Rosji, a z drugiej ustawiał dalsze relacje i to nie tylko pomiędzy Francją a Rosją, ale szerzej, czyli pomiędzy Rosją a resztą Europy.

Antyrosyjski Macron?

Będzie to więc próba sił i pokazanie, kto w tym układzie rozdaje karty i ma silniejszą pozycję. Macron jest w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo z jednej strony Francja tradycyjnie ma dość ciepłe stosunki z Rosją, zazwyczaj troszkę cieplejsze niż reszta Europy. Jednocześnie sam Macron ma raczej opinię antyrosyjskiego, a dodatkowo prezydent Putin w kampanii wyborczej wyraźnie wspierał jego kontrkandydatkę – Marine Le Pen.

Do tego dochodzą produkowane przez Rosję fake newsy, które miały wyeliminować Macrona z wyborów. Jednocześnie na Kremlu uważają, że prezydent Francji jest bardzo inteligentny, realistyczny i pragmatyczny. I nie ideologiczny, przynajmniej w porównaniu z jego poprzednikami. Co można byłoby odczytać jako przytyk choćby do Hollande’a, z którym Putin miał dość lodowate relacje.

Na szczęście dla Macrona, to Kreml jest stroną próbującą przełamać impas w stosunkach z Paryżem. To nie jest oficjalna państwowa wizyta i nie było oficjalnego zaproszenia prezydenta Macrona wobec prezydenta Putina. Jest zaproszenie na otwarcie wystawy celebrującej jubileusz trzystu lat stosunków francusko-rosyjskich. Putin po prostu skorzystał z okazji. Prezydent Francji ma więc lepszą pozycję wyjściową.

Przeciwnik nie jest jednak łatwy. Putin znany jest z tego, że łatwo przejmuje kontrolę nad spotkaniem i rozmówcą. Prezydent Sarkozy też początkowo w stosunkach z Rosją był krytyczny, a potem okazał się raczej przyjacielem niż wrogiem Kremla.

Macron na razie prezentuje się jako twardy polityk. Czuje w końcu presję, która na nim ciąży. Uosabia przecież zwrot w całej Europie. Jednocześnie wcześniej znany był jako antyrosyjski, więc teraz nie może zrobić zwrotu o 180 stopni. Zapowiadał więc np. że będzie nieugięty w sprawie Ukrainy, ale równocześnie jego pragmatyzm podpowiada mu, że do wyborów parlamentarnych we Francji jest niedaleko i nie warto być tym, który zrywa dialog z Moskwą.