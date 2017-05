Gdzie Cyryl wymyślił cyrylicę?

Wzorowej braterskiej przyjaźni bułgarsko-rosyjskiej niespodziewany cios zadał sam prezydent Władimir Putin – i to w najczulszy punkt dumy narodowej. Komplementował mianowicie prezydenta Macedonii Giorge Iwanowa, przebywającego z wizytą na Kremlu, że „słowiańskie pismo przyszło do nas z macedońskiej ziemi”. W Sofii od razu zawrzało, głos zabrał prezydent, premier oraz ministrowie spraw zagranicznych, kultury i obrony. Ten ostatni, Krasimir Karakaczanow, jest przedstawicielem nacjonalistycznej koalicji Zjednoczeni Patrioci, więc wygarnął Putinowi najostrzej to, co inni lekko owijali w bawełnę. Otóż w IX w., kiedy za sprawą św. Cyryla powstawała późniejsza cyrylica, wspomniana przez Putina „macedońska ziemia” od blisko 200 lat była częścią Bułgarii, była ziemią bułgarską i jeszcze bardzo długo nią pozostawała.