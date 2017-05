Latynoskie „House of Cards”

Brazylijski serial ze skorumpowanymi politykami ciągnie się jak telenowela.

Tysiące wściekłych demonstrantów, zdewastowany budynek jednego ministerstwa i podpalony drugiego, urzędnicy ewakuowani z pozostałych budynków rządowych, pół setki rannych w starciach z policją, a wreszcie wojsko przez dwa dni patrolujące brazylijską stolicę. To bilans ujawnienia w mediach informacji, że do sądu trafiło nagranie, na którym prezydent Michel Temer nakazuje swojemu najbliższemu współpracownikowi potajemnie opłacać prawników odsiadującego karę 15 lat więzienia towarzysza partyjnego. Eduardo Cunha był do niedawna przewodniczącym izby niższej parlamentu, a po skazaniu za korupcję odgrażał się, że jeżeli polityczni koledzy (o których grzechach wie niemało) o niego nie zadbają, to pociągnie ich ze sobą na dno. Na ile jest skuteczny, pokazał równo przed rokiem, przed własnym aresztowaniem doprowadzając do impeachmentu prezydent Dilmy Rousseff.