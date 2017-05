Skazani za pedofilię bez paszportów. Australia wprowadza kontrowersyjne zmiany w prawie

Autorką tego kontrowersyjnego pomysłu jest australijska minister spraw zagranicznych Julie Bishop. Planowany zakaz wyjazdu z kraju bez zezwolenia obejmujący osoby skazane za przestępstwa pedofilne mają ograniczyć seksturystykę do państw Azji Południowo-Wschodniej.

Nowe przepisy unieważnią blisko 20 tysięcy paszportów należących do osób winnych popełnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci, które znajdują się pod kontrolą australijskiej administracji. W 2016 roku odnotowano wyjazdy ponad 800 skazanych za pedofilię. Połowa z nich była uznawana przez policję za stwarzające średnio lub bardzo wysokie niebezpieczeństwo ponownego popełnienia przestępstwa seksualnego wobec dziecka.

Najczęstszym celem ich podróży były kraje azjatyckie, których rządy od dłuższego czasu apelowały do władz Australii o nowe inicjatywy mające zahamować seksturystykę.

Niektrórzy nigdy nie odzyskają paszportów

Najgroźniejszym przestępcom seksualnym, których w rejestrze jest 3,2 tys. paszporty zostaną zabrane na zawsze. W przypadku osób ocenianych jako mniej groźne, po spełnieniu wymaganych warunków paszporty będą mogły zostać wznowione.

Jednym z inicjatorów nowego prawa jest senator Derryn Hinch, dziennikarz radiowy został dwukrotnie aresztowany za ujawnienie na antenie nazwisk pedofilów. Hinch nie zdawał sobie sprawy z tego, że osoby skazane za pedofilię mogą w ogóle wyjeżdżać z kraju, dopóki w rok temu nie otrzymał listu od aktorki i obrończyni praw dzieci Rachel Griffiths. Pytała w nim, dlaczego nie można powstrzymać pedofilów przed turystyką seksualną, skoro odbiera się paszporty bankrutom i mogą oni jechać zagranicę tylko za zgodą powiernika.

Problem seksturystyki to problem palący dla Australijczyków. Zaledwie miesiąc temu na 15 lat więzienia za wykorzystanie 15 dzieci w Indonezji skazano Roberta Andrew Ellisa. W jedynym z wywiadów Ellis twierdził, że to, co nie zrobił nie było „zbyt groźne”, a dzieci otrzymały „godziwą zapłatę”.

