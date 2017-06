Nasza Słowacja pod sąd

Prokuratura w Bratysławie złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o delegalizację skrajnie prawicowej Partii Ludowej Nasza Słowacja. Od zeszłorocznych wyborów ugrupowanie ma własną reprezentację parlamentarną, a w sondażach popiera je co dziesiąty wyborca (wśród najmłodszych wiekiem prawie co czwarty). Najwyraźniej nie zraża ich, że symbolika partii wprost odwołuje się do czasów, gdy państwo było satelitą III Rzeszy i że działacze partii wychwalają ówczesnego faszystowskiego dyktatora księdza Jozefa Tiso. Ostro krytykują za to Unię (zbierają podpisy pod referendum o wystąpieniu ze wspólnoty) i NATO, lider partii Marian Kotleba specjalizuje się w obrażaniu Romów, żąda odebrania praw obywatelskich mniejszościom narodowym, a zachodnie demokracje nazywa „propagatorami niebezpiecznych sekt i dewiacji seksualnych”.