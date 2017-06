Niemcy bliżej Chin

Niemcy przejmują zwolnione przez USA miejsce w ekonomicznych i politycznych relacjach z Państwem Środka.

Im bardziej lodowate są stosunki między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi i im głośniej Donald Trump narzeka na Niemcy, tym bardziej te otwierają się na Azję. W zeszłym tygodniu Angela Merkel najpierw przez dwa dni gościła premiera Narendrę Modiego i całą delegację indyjskiego rządu, a później do Berlina przyjechał chiński premier Li Keqiang i też spędził w Niemczech dwa dni. W świat poszedł w tym czasie sygnał, że zarówno Niemcy, jak i Chińczycy, w przeciwieństwie do coraz bardziej protekcjonistycznego prezydenta USA, są zwolennikami nie tylko wolnego handlu, ale też porozumień dotyczących ochrony środowiska. Koncern Daimlera rozpoczął rozmowy ze swoim chińskim partnerem BAIC, dogadano się co do inwestycji w produkcję nowych samochodów elektrycznych Mercedesa Benza we wspólnej fabryce w Pekinie.