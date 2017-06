Czy Theresa May pozostanie szefową brytyjskiego rządu?

„Kocioł” – tak prof. Zielonka skwitował spływające wyniki brytyjskich wyborów parlamentarnych. – W Wielkiej Brytanii ziemia nie trzęsie się tak jak we Włoszech czy w Grecji, ale dziś się zatrzęsła w kategoriach politycznych, finansowych i dyplomatycznych – mówił prof. Zielonka.

Zdaniem profesora wyniki wyborów mogą utrudnić Wielkiej Brytanii negocjacje z Unią Europejską. – UE bardziej zależało, by był widoczny lider po drugiej stronie, z którym można się dogadać, dziś to niemożliwe, dlatego te negocjacje będą trudniejsze. Premier będzie musiała nie tylko negocjować z Unią, ale także z własną partią i parlamentem.

Nie jest pewne, czy May nadal będzie premierem, ale jeśli zachowa swój urząd, to tylko dlatego, że Partia Konserwatywna jest bardzo podzielona, a to może przedłużyć rządy May. – Byłbym zdziwiony, jeśli będzie premierem za rok – stwierdził profesor. Zdaniem profesora premier May wykazała się za małą wyobraźnią polityczną, ogłaszając przyspieszone wybory.

Na razie nie jest też jasne, czy wyniki wyborów przełożą się na odejście od koncepcji twardego Brexitu. Zdaniem profesora wiele będzie zależało od tego, która frakcja w Partii Konserwatywnej zdobędzie większość.

Zdaniem profesora torysi nie zdecydują się na koalicję, wybiorą raczej mniejszościowe rządy przy poparciu unionistów z Wielkiej Brytanii czy innych partii: – Nie będzie koalicji z ustalonym programem. Co więcej, Liberalni Demokraci mogą postawić warunek kolejnego referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.