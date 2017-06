Nie żyje Otto Warmbier, student więziony w Korei Północnej

Otto Warmbier został odesłany do Stanów Zjednoczonych w zeszły wtorek, 13 czerwca, po 17 miesiącach spędzonych w więzieniu. Amerykanin, skazany na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży, od roku znajdował się w stanie śpiączki. Władze Korei utrzymują, że zatruł się jadem kiełbasianym. Rodzice chłopaka twierdzą zaś, że był „brutalnie torturowany”. To oni wydali oświadczenie o jego śmierci.

Warmbier został zatrzymany na lotnisku Pjongjang w styczniu 2016 r. Wyrok usłyszał już w marcu, proces trwał niespełna godzinę. Czym zawinił? Wykradł – rzekomo – propagandowy plakat z hotelu. „Popełniłem największy błąd w swoim życiu” – stwierdził Otto, student uniwersytetu z Virginii, który wyjechał do Korei na zorganizowaną wycieczkę.

Został zwolniony ze względu na stan, w jakim się znajdował. W Stanach Zjednoczonych Warmbier od razu trafił do szpitala. Lekarze z Cincinnati w stanie Ohio stwierdzili zatrzymanie układu krążeniowo-oddechowego. Otto nie reagował na leki pobudzające, doznał poważnego urazu mózgu. Po powrocie w rodzinne strony nie zabrał głosu, nie odpowiadał, nie wykonywał poleceń. Zdaniem rodziców wydawał się jednak spokojniejszy, bo – jak piszą w oświadczeniu – „czuł, że jest w domu”.

Spór między Koreą Północną i USA

Po powrocie Warmbiera do USA głos w sprawie zabrał także prezydent Donald Trump. „Przydarzyły mu się okrutne rzeczy, ale jest wreszcie pod opieką tych, którzy go kochają” – mówił. Po śmierci studenta stwierdził zaś: „To brutalny reżim, ale jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić”. „Los Otto zmusza moją administrację do podjęcia działań, które zapobiegną tragediom wywołanym przez reżimy nierespektujące rządów prawa i godności pojedynczego człowieka” – dodał.

W Korei Północnej nadal są więzieni trzej Amerykanie. Zdaniem USA w niczym nie zawinili i są wykorzystywani do politycznych celów. Korea oskarża zaś Stany Zjednoczone o szpiegostwo i próbę obalenia rządu.