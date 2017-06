„Pan od wszystkiego” królem. Kim jest następca tronu Arabii Saudyjskiej?

Światowe media nazywają go „Mister Everything”, ponieważ zanim został królem, zajmował wiele bardzo ważnych stanowisk. Przez ponad dwa lata był nie tylko zastępcą następcy tronu, ale również ministrem obrony, szefem rady ds. gospodarki i rozwoju oraz szefem rady nadzorczej Aramco, czyli saudyjskiego giganta naftowego i największej takiej firmy na świecie pod względem dziennego wydobycia ropy.

W przeciwieństwie do swoich braci i kuzynów Mohammed nie ma dużego doświadczenia politycznego ani dyplomów zagranicznych uczelni. Skończył prawnicze studia licencjackie na uniwersytecie w Rijadzie i przez lata zdobywał doświadczenie na miejscu, towarzysząc ojcu najpierw jako doradca i szef jego administracji, gdy ten był gubernatorem Rijadu, a potem w tej samej konfiguracji, gdy Salman objął tron po zmarłym w 2015 roku królu Abdullahu. Mohammed był z Salmanem w każdej minucie, niczym jego cień.

Ojciec stawia na syna

Jest najstarszym i ulubionym synem Salmana. A jego matką jest trzecia i najmłodsza żona ustępującego króla, Fahda bint Falaha. Do niedawna następcą tronu miał zostać popularny 58-letni książę Muhammad bin Najef, który przez lata był pierwszym wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. W ostatnich dniach ustępujący król wraz z członkami Rady Wierności zdecydował jednak inaczej.

O tym, że Salman stawia na swojego najstarszego syna, można było przekonać się już w zeszłym roku, kiedy to nie król, a właśnie Mohammed prezentował wizję rozwoju i 15-letni plan reform Arabii Saudyjskiej. Zaledwie trzydziestoletni wówczas przekonywał, że kraj musi mieć plan na wypadek, gdyby ropy zabrakło albo gdyby bardzo potaniała. Prezentował Arabię Saudyjską jako centrum świata arabskiego i muzułmańskiego oraz węzeł komunikacyjno-handlowy między Azją, Afryką i Europą.

Mówił też o wielkiej reformie gospodarczej, przewidującej częściową prywatyzację naftowych gigantów i redukcję licznych państwowych dopłat w tym dofinansowanie wody i elektryczności. Zapowiadał zmiany społeczne, które pozwolą wykorzystać tysiące świetnie wykształconych młodych ludzi (planował np. zwiększenie zatrudnienia kobiet z 22 do 30 proc. do 2030 roku). Reformy, które przedstawiał generalnie skroił pod młodych.

Czy król Mohammed zreformuję Arabię Saudyjską?

Mohammed bin Salman świetnie wyczuwa, że jeśli teraz nie uda mu się kupić młodych Saudyjczyków, to za chwilę kraj może czekać jakiś rodzaj buntu. Nie rewolucja, bo tej Saudyjczycy panicznie się obawiają, ale bunt, bo dzisiaj większość młodych ludzi, którzy w Arabii Saudyjskiej stanowią ponad 50 proc. społeczeństwa, nie ma pracy ani żadnych perspektyw na jej zdobycie.

Czy mapę drogową Mohammeda uda się wprowadzić w życie – nie wiadomo. W dużym stopniu będzie to zależało od jego liczni kuzyni – paru tysięcy emirów – pozwolą u działać. Czy pozwolą mu działać? To wcale nie jest oczywiste, bo już wcześniej wielu z nich nie podobało się, że Mohammed pełnił kilka funkcji na raz, ale i to, że z teką ministra obrony i de facto ministra gospodarki nie poradziłby sobie nawet doświadczony polityk, a co dopiero nowicjusz. Poza tym sprawy obrony, finansów i ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej zawsze pozostawały w rękach technokratów.

Krytycy oskarżają go też o nieodpowiedzialne wplątanie Arabii Saudyjskiej w wojnę domową w sąsiednim Jemenie, co zarządził natychmiast po objęciu fotela ministra obrony. Saudyjscy żołnierze po raz pierwszy zostali wysłani do walki za granicę. I ginęli. Wojna nie osiągnęła swoich strategicznych celów, za to przyniosła tysiące ofiar i doprowadziła do katastrofy humanitarnej.

Rzeczywiście nie jest ideałem, ale jest bardzo bystry i inteligentny – chwalą go zwolennicy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, niezbyt jednak przychylny w swoim czasie Arabii Saudyjskiej, po spotkaniu z Mohammedem był mile zaskoczony i uważał, że młody Saudyjczyk jest doskonale zorientowany w świecie i mądrzejszy niż wskazywałby na to jego wiek.

Mohammed bin Salman pracuje kilkanaście godzin dziennie. Jest niezwykle ambitny i skoncentrowany na celu. Nigdy nie palił, nie pił alkoholu i stronił od imprez.

Zawsze dbał o swój wizerunek. Od dawna jeździ po świecie, ściska dłonie ważnym politykom i wszędzie opowiada o swojej wizji kraju. Twierdzi, że inspiruje się pismami premiera Winstona Churchilla i chińskiego generała Sun Tzu. Jest zdyscyplinowany, pewny siebie i ma wielką charyzmę.

Miłośnik Japonii i Apple

Jest ojcem dwóch chłopców i dwóch dziewczynek, i choć długo utrzymywał, że nie ma czasu na kilka żon, to dwa lata temu ożenił się po raz drugi. A kilka miesięcy temu podczas konferencji prasowej zaproponował, w jego mniemaniu żartobliwie, 10 mln dol. za noc z Kim Kardashian, co miało poprawić sytuację finansową męża Kim, Kanye’a Westa. Małżeństwo na propozycję nie odpowiedziało, ale środowiska feministyczne nie zostawiły na Saudyjczyku suchej nitki.

Nowy król Arabii Saudyjskiej uwielbia Japonię i ze swoją pierwszą żoną spędził po ślubie dwa miesiące właśnie tam (i na Malediwach). Jego fundacja opracowała japońskie kreskówki manga, które prezentują kulturę arabską. Lubi sporty wodne, podróże, iPhone′y i inne produkty Apple. Do tego stopnia, że w zeszłym roku spotkał się osobiście z szefem Apple Timem Cookiem w Nowym Jorku.

Jakim będzie królem? Czas pokaże. Stoi wobec bardzo trudnych wyzwań społecznych w kraju i coraz bardziej skomplikowanej sytuacji w regionie. Na pewno będzie aktywniejszy od swojego ojca, ale też niestety może bardziej agresywny i impulsywny w działaniach. Z badań wynika, że 70 proc. młodych Saudyjczyków myśli o nim pozytywnie. A w kraju, w którym ponad połowa społeczeństwa ma poniżej 25 lat, taka informacja jest nie bez znaczenia.