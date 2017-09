Co rozbiło się na tajnym poligonie amerykańskiej armii?

Lotnictwo USA usiłowało przez trzy dni nic nie mówić. Ale zeszłotygodniowej śmierci jednego z legendarnych oblatywaczy nie dało się dłużej utrzymać w tajemnicy. 8 września ukazał się lakoniczny komunikat o tym, że trzy dni wcześniej na obszarze ogromnego poligonu lotniczego Nellis w Nevadzie doszło do katastrofy, w której zginął ppłk Eric Schultz. Siły Powietrzne nie podały typu samolotu, który pilotował, co natychmiast wywołało falę spekulacji.

Choć większość amerykańskich mediów była zajęta przetaczającymi się przez kraj huraganami, specjaliści od lotnictwa zaczęli podejrzewać, że właśnie doszło do pierwszej w historii katastrofy myśliwca piątej generacji F-35. Eric Schultz był bowiem od kilku lat związany z programem F-35, uczestniczył w oblotach testowych najnowszych modyfikacji i modernizacji samolotu. Tak jak wiele wprowadzanych na uzbrojenie konstrukcji, F-35 jest na bieżąco unowocześniany, a kolejne wprowadzane stopniowo poprawki oprogramowania czy wyposażenia umożliwiają maszynie poszerzanie palety uzbrojenia.

Obecnie na samolocie F-35 wdrażana jest wersja oprogramowania umożliwiająca zrzucanie małych bomb SDB, bomb JDAM o masie 250 kg i odpalanie pocisków przeciwlotniczych AIM-9X. Zwłaszcza ta ostatnia broń wymaga lotów symulujących walki powietrzne w bliskim dystansie, które mogą nieść największe ryzyko katastrofy. Tyle że nikt do tej pory nie potwierdził, iż miała ona miejsce przy teście uzbrojenia.

Pierwsza w historii katastrofa F-35?

Komunikat Sił Powietrznych USA głosi, że nie ujawniony samolot, w którym zginął ppłk Schultz, należał do dowództwa zaopatrzenia materiałowego sił powietrznych (AFMC), któremu podlegają m.in. eskadry testowe w Edwards w Kalifornii i Eglin na Florydzie. Stąd branżowi dziennikarze w USA od razu wysnuli wniosek, że nie był to F-35, a przynajmniej nie należał do żadnej jednostki liniowej. I choć szef sztabu US Air Force zapewniał reporterów, że „to na pewno nie był F-35”, nie rozwiał wszystkich wątpliwości.

Ujawnienie pierwszej w historii katastrofy F-35 byłoby nie na rękę nie tylko Siłom Powietrznym USA, zmagającym się z krytyką polityczną za koszty i opóźnienia programu, ale i producentowi, Lockheed Martinowi. Kilka miesięcy temu firma dokonywała ekwilibrystyki pod presją samego prezydenta Donalda Trumpa, by przekonać go i Amerykanów, że supermyśliwiec nie jest workiem bez dna i że wkrótce na pewno będzie tańszy od konkurentów. F-35 powoli staje się standardową maszyną również u sojuszników USA, a śmiertelny wypadek bardzo doświadczonego pilota – gdyby do niego rzeczywiście doszło – zaszkodziłby szansom eksportowym Joint Strike Fightera.

Eric Schultz, wybitny pilot

Bo tak naprawdę nie o maszynę tutaj chodzi, a o jej pilota. Siły powietrzne USA poinformowały, że w katastrofie śmierć poniósł 44-letni podpułkownik Eric Schultz. Powiedzieć o nim wybitny lotnik, to nie powiedzieć nic. Ostatnio był pilotem doświadczalnym programu F-35 i kanadyjskiej wersji F/A-18. Jako pilot bojowy latał samolotami F-15E. Ale Schultz był też inżynierem z tytułem doktora, miał dyplomy sześciu uczelni (m.in. CalTech i PennState). Z racji wykształcenia i doświadczenia (nosił przydomek „Doc”) powierzano mu skomplikowane i ściśle tajne misje, jak prace nad latającym laserem bojowym. Nasiliło to spekulacje, że objęty tajemnicą lot mógł być jednym z tajnych tzw. czarnych projektów.

Poligon Sił Powietrznych w Nevadzie to miejsce owiane legendą. Położone na południowym krańcu wyschniętego słonego jeziora Groom Lake wojskowe miasteczko jest jednym z najściślej chronionych i strzeżonych obszarów USA. To właśnie tam mieści się słynna Strefa 51, supertajny ośrodek wykorzystywany przez wojsko do...

Tu spekulacji są tysiące, łącznie z przetrzymywaniem kosmitów pojmanych po zestrzeleniu lub lądowaniu ich latających spodków. Bardziej na serio: odległa o 130 km od Las Vegas, położona „pośrodku niczego” wielka płaszczyzna służy od dekad jako dyskretne miejsce testowania supertajnych technologii lotniczych i kosmicznych. Oddziały tajnych ośrodków badawczych mają tam trzej główni dostawcy technologii lotniczych dla sił zbrojnych USA: Lockheed Martin, Northrop Grumman i Boeing, a także biuro ds. zaawansowanych projektów DARPA.