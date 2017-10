Wojciech Balczun o reformach Kolei Ukraińskich

Jagienka Wilczak: – Był 2015 r., prezydent Petro Poroszenko wymyślił, że walkę z korupcją mogą wygrać jedynie menedżerowie z zagranicy, niepowiązani z oligarchami, nieprzekupni. Z Gruzji przyjechał Micheil Saakaszwili, z Polski Leszek Balcerowicz. Pan miał uratować koleje…

Wojciech Balczun: – Zastałem kolej w stanie załamania. Źle zarządzana, była jednym z głównych źródeł finansowania różnych środowisk gospodarczych i politycznych, a nawet partyjnych kampanii. Efekt: skonsumowane rezerwy, brak wagonów, paliwa starczało na dwa dni, żyliśmy dzięki zabójczo oprocentowanym pożyczkom od dostawców.

Czy to znaczy, że świadomie postawiono pana przed zadaniem nie do wykonania?

Jeżeli świadomie, to po to, żebym jako obcokrajowiec wziął na siebie odpowiedzialność za upadek kolei, a oligarchowie podzielili się masą upadłościową. Może ktoś pomyślał, że łatwo dam się wrobić. Jeżeli nieświadomie – to tylko pogorszyło moją sytuację.