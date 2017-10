Kto wygra wybory parlamentarne w Czechach?

W mediach od miesięcy trwa panika. Publicyści kreślą wizję kraju, który – podobnie jak wcześniej Węgry – stacza się w stronę Kremla. „To nie potrwa długo. Popatrzcie na Polskę: o nich też jeszcze półtora roku temu pisaliśmy, że są wzorem demokracji na wschodniej flance UE” – narzekał jeden z komentatorów.

Ale te ostrzeżenia nie robią wielkiego wrażenia na wyborcach. – Tych jego milionów nikt mu nie dał. Zarobił. A zarabiania nauczył się prowadząc firmę, a nie ślęcząc nad książkami. On wie, jak wygląda życie – tak 40-letni Vladislav, właściciel pensjonatu i gospody w Górach Orlickich, tłumaczy, dlaczego zamierza głosować na lidera partii ANO21 Andreja Babisza. Sam Vladislav jako drobny przedsiębiorca każdego dnia morduje się – jak sam mówi – wyszarpując koronę za koroną, nie licząc na niczyją pomoc, za to z asystą zawsze chętnej do przeszkadzania biurokracji.

Właśnie dlatego Babisz. O jego głównych konkurentach z partii liberalnych, socjaldemokracji czy ludowców Vladislav jest jak najgorszego zdania: oderwane od rzeczywistości darmozjady. – Całe życie zawodowe w aparacie partyjnym, stołek za stołkiem, a w końcu premier! Co taki premier umie zrobić dla zwykłych ludzi? – wyrzeka Vladislav na obecnego szefa rządu, socjaldemokratę Bohuslava Sobotkę.

Wybory parlamentarne 20–21 października wygra najpewniej partia 63-letniego milionera Babisza, zwanego czeskim Berlusconim.