Palestyńczycy się godzą

Zwaśnione palestyńskie ugrupowania chcą się w końcu pojednać. Podpisane w Kairze wstępne porozumienie zakłada, że do 1 grudnia rządzący na części Zachodniego Brzegu Fatah przejmie wszelkie obowiązki w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy. Spór między frakcjami ciągnie się od lat, a jego osią jest stosunek do akcji zbrojnych przeciwko Izraelowi. Hamas nigdy nie wyrzekł się terroryzmu, podczas gdy Fatah w porozumieniach z Oslo zrezygnował z walki zbrojnej. Punktem zwrotnym było zwycięstwo wyborcze Hamasu na terytoriach palestyńskich w 2006 r. Fatah nie wszedł wówczas do rządu, a lojalne wobec niego służby nie podporządkowały się ministrom Hamasu. Doszło do rozlewu krwi. Ostatecznie w 2007 r. Hamas przejął wyłączną kontrolę nad Gazą, a Fatah nad Zachodnim Brzegiem.

Teraz Hamas w objęcia Fatahu popchnęła konieczność – wraz z izolacją Kataru rządzące Gazą ugrupowanie traci swojego głównego sponsora, a całkowita blokada enklawy grozi nie tylko klęską humanitarną, ale również osłabieniem samego Hamasu, któremu coraz bardziej daje się we znaki uszczelnianie granicy przez Egipt.