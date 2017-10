Haker hakera hakuje

Szukając informacji o działaniach amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), izraelski wywiad zhakował rosyjską firmę antywirusową Kaspersky Lab i przy okazji odkrył, że Rosjanie nie tylko chronią komputery NSA, ale też je szpiegują. Z antywirusa Kaspersky korzysta ponad 400 mln użytkowników na całym świecie, a w Stanach, oprócz osób prywatnych, robi to też blisko 20 agencji rządowych, na czele właśnie z NSA, Departamentem Stanu, Obrony, Skarbu, Armii czy Marynarki i Sił Powietrznych. Tymczasem hakując przez Kaspersky’ego, Rosjanie mogli uzyskać dostęp nie tylko do bazy klientów, ale i do kodu źródłowego oprogramowania, co w przyszłości może umożliwić przeprowadzenie cyberataków.

Izraelczycy dokonali tego odkrycia już trzy lata temu i jako lojalny sojusznik o swoim odkryciu poinformowali Amerykanów.