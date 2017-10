Kreml w ogniu krytyki z powodu filmowej premiery

Matylda Krzesińska, tytułowa bohaterka filmu, ma swoje skromne miejsce w historii Rosji. Była kochanką przyszłego cara Mikołaja II, ich romans wspierali nawet jego rodzice. Matylda, tu historycy też są zgodni, pomogła Mikołajowi śmiało wejść w wiek męski. Mówiono nawet, że ta wyjątkowej urody i inteligencji kobieta uczłowieczyła przyszłego cara. Matylda miała też polskie korzenie, o czym lubią przypominać w Petersburgu polskim turystom. Polka kochanką cara – to zawsze brzmi intrygująco.

Po ponad stu latach Matylda Krzesińska niespodziewanie wraca właśnie do głównego nurtu rosyjskiej polityki. Już nie przez alkowę, ale przez ekrany kinowe. Film oparty na jej historii i zatytułowany jej imieniem, zanim ktokolwiek zdołał go obejrzeć wywołał gigantyczny skandal – o trudnych do przewidzenia skutkach.

Dzieło to powstało na zamówienie Kremla. Prezydent Władimir Putin wsparł produkcję filmu, jest poniekąd jego ojcem chrzestnym. „Matylda” co prawda zrodziła się w głowie reżysera Aleksieja Uczitiela, jak on sam mówi, gdzieś około 2010 r.