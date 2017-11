Europejski Nakaz Aresztowania dla lidera Katalonii. Czy Belgowie wydadzą Puigdemonta?

Nie pogarszajmy sytuacji, apeluje były prezydent Finlandii, pokojowy noblista, Martti Ahtisaari. Chodzi o kryzys kataloński. Finowi nie odpowiada linia przyjęta przez rząd w Madrycie wobec władz autonomii katalońskiej. Uważa ją za zbyt twardą, czyli zaostrzającą kryzys.



Wie co mówi, bo ma doświadczenie w takich sprawach. Był mediatorem w kilku kryzysach podobnego rodzaju, między innymi w Kosowie. Lepsza droga to jego zdaniem rozmowy polityków madryckich z politykami barcelońskimi o tym, jak znaleźć wyjście z obecnego impasu.



Madryt takich rad i sugestii na razie nie słucha, radykalizują się też niektórzy działacze katalońskiego ruchu niepodległościowego.

Co dalej z niepodległą Katalonią?

Szef autonomii, Carles Puigdemont, apeluje z Brukseli gdzie przebywa z czworgiem ministrów autonomicznego rządu. Zpowiada, że jest gotów stanąć przed hiszpańskimi sędziami, o ile będzie miał gwarancje uczciwego procesu.



Na razie w jego ocenie Madryt upolitycznił wymiar sprawiedliwości, czyli procesy działaczy katalońskich mogą nie być uczciwe. Na Puigdemonta Madryt wystawił Europejski Nakaz Aresztowania. Do Brukseli nakaz dotarł w sobotę, władze belgijskie zaczęły jego rozpatrywanie. Ale sprawa nie jest prosta i Belgia może odmówić wydania Puigdemonta Hiszpanii.



Zarzuty jakie stawia mu hiszpański prokurator są tak poważne – podżeganie do buntu i rozruchów, zaniedbanie obowiązków służbowych, malwersacja funduszy publicznych – że adwokat prezydenta nieuznanej dotąd przez nikogo Republiki Katalonii może się ubiegać o azyl polityczny dla swego klienta.



To popsułoby stosunki nie tylko belgijsko-hiszpańskie, ale zatruło też klimat polityczny w unijnej Brukseli. W jakimś stopniu Puigdemontowi udało się umiędzynarodowić kryzys kataloński, wbrew polityce premiera Hiszpanii Rajoya i sprzyjającym mu wielu liderom europejskim. Z ich punktu widzenia kryzys kataloński może być rozgrywany przez zewnętrznych i wewnętrznych nieprzyjaciół UE.



Testem siły katalońskich niepodległościowców mogą być wybory lokalne zapowiedziane przez Madryt w ramach normalizacji sytuacji w Katalonii. Puigdemont wzywa do zjednoczenia partii niepodległościowych pod hasłem: demokracja lub dyktat.



Sam nie wyklucza, że zgłosi swą kandydaturę z Brukseli lub już w Barcelonie. Ale jak potoczą się dalsze wypadki, czy Madryt pozwoli kandydować liderom niepodległościowców (część jest aresztowana) i jaki będzie ostateczny wynik ich starcia ze zwolennikami unii z Hiszpanią, nie wie teraz chyba nikt. Wiadomo natomiast, że sprawa katalońska wzbudziła światowe zainteresowanie, budząc kontrowersje ale też sympatię.