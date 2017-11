Czy po kolejnej masakrze Amerykanie są gotowi do dyskusji o dostępie do broni?

Znowu sprawcą masakry w Sutherland Springs – połowa ofiar to dzieci – jest biały mężczyzna, tak jak w poprzedniej, jeszcze bardziej śmiercionośnej masakrze w Las Vegas. Między obiema tragediami upłynął zaledwie miesiąc. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi w sumie co najmniej ponad 90. Jak na razie nic nie wskazuje, by obaj zbrodniarze mieli coś wspólnego z dżihadyzmem.

Wiele wskazuje zaś na związek z tą śmiercionośną ideologią w przypadku sprawcy niedawnej masakry przy pomocy furgonetki, do której doszło w Nowym Jorku. Był nim imigrant z Uzbekistanu, powołujący się na tzw. Państwo Islamskie. Zabił osiem osób. Gdyby miał broń, liczba ofiar mogłaby sięgnąć tragicznego rekordu z Teksasu i Las Vegas. Jego zbrodnia została zakwalifikowana jako akt terroryzmu. Słusznie, ale zbrodnie obu białych też można uważać za akty terroru, tylko że nie islamistycznego.

To dla ofiar i ich bliskich nie ma chyba specjalnego znaczenia. Oni muszą teraz zacząć życie jakby od nowa. W przypadku Sutherland Springs można mówić wręcz o społecznej anihilacji tamtejszej wspólnoty.

Ale dla bezpieczeństwa publicznego każda taka masakra ma kolosalne znaczenie. Bo jego gwarantem jest państwo amerykańskie. Każda masakra stawia przed władzami i prawodawcami to samo pytanie: czy doszłoby do niej, gdyby dostęp do broni był uregulowany inaczej niż obecnie? Wielu Amerykanów zdaje sobie z tego sprawę.

Efekt szerokiego dostępu do broni w USA? Nie dla Trumpa

To mit, że cała Ameryka kocha „guny”. Znaczna część obywateli jest tak samo zaniepokojona rosnącą liczbą masowych przestępstw z bronią w ręce jak obserwatorzy choćby z Europy, gdzie dostęp do broni nie jest tak powszechny. W niektórych stanach, czego sam byłem świadkiem w Kalifornii, widok mężczyzny z rewolwerem u pasa w miejscu publicznym bulwersuje na przykład klientów kafeterii.

Ale wielcy amerykańskiej polityki i biznesu nie są, jak widać, gotowi do fundamentalnej dyskusji na ten temat. Bo chodzi o ogromne pieniądze z handlu bronią i wielkie wpływy polityczne amerykańskiego lobby strzeleckiego NRA. Zawsze kończy się więc rozmywaniem tematu. Po masakrze w maleńkim miasteczku w Teksasie prezydent Trump od razu dał do zrozumienia, że to zbrodnia psychopaty, a „guny” nie są tu sednem sprawy.

Jak nie są, kiedy są? Cokolwiek ustalą śledczy, jakiekolwiek przypiszą zbrodniarzowi motywy, do zbrodni potrzebna była mu broń szybkostrzelna i taką znalazł, zdaje się, bez trudu. A swoją drogą masakra w Teksasie przypomina także o zabiegach, by także w Polsce rozszerzyć dostęp obywateli do broni. Czy tego chcemy? Może referendum?