Co warszawiacy sądzą o Świątyni Opatrzności Bożej

W telewizyjnym wywiadzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że w tym roku „dziękujemy Bogu za to, iż po 225 latach oczekiwania na spełnienie obietnicy jesteśmy w otwartej Świątyni i budujemy ją dalej”. Mówił, że „to dziękczynienie Bogu, ale i wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zbudowania”. Spotkani warszawiacy mówią, że podobał im się pierwotny projekt, że jest wątpliwej urody, że jest inspiracją do życia duchowego i że przypomina im wielką wyciskarkę do cytryn...