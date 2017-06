Sadurska w PZU? To może od razu oddajmy Niemcom pieniądze

Małgorzata Sadurska, do niedawna szefowa Kancelarii Prezydenta, złożyła rezygnację ze stanowiska. Chwilę później została oficjalną kandydatką do fotela wiceprezesa PZU. Jacek Żakowski w TOK FM wyjaśnia, co to za posada, dlaczego Małgorzata Sadurska nie powinna jej podejmować i co to dla polskiej gospodarki oznacza.