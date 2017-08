Stop wycince! „Spacerowicze” bronią puszczy

Codziennie w Puszczy Białowieskiej wycina się ok. 450 drzew. W miniony weekend po raz kolejny mieszkańcy okolic i nie tylko podczas spaceru obywatelskiego protestowali przeciwko wycince, domagając się, by cała puszcza była parkiem narodowym. Zwolennicy ministra Jana Szyszki bronią z kolei decyzji o wycince, tłumacząc, że to jedyny sposób na walkę z kornikiem drukarzem.