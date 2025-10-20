Przejdź do treści
20 października 2025
WARSZAWA W BUDOWIE: Starsze miasto

Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli, która potrwa do 29 marca 2026 roku, odbywa się w ramach 17. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Poświęcona jest doświadczeniu starzenia się i miejscu osób starszych w życiu miasta.

Czy Warszawa jest miastem dla osób w każdym wieku? Czy jest gotowa na zmiany demograficzne i społeczeństwo żyjące coraz dłużej? Czy pamiętamy, że starość dotyczy każdej i każdego z nas?

Wspólna starość

Temat starości przedstawiany jest z różnych perspektyw. Twórcy wystawy oddają głos seniorkom i seniorom, a także osobom opiekującym się starszymi bliskimi i wykonującym pracę opiekuńczą odpłatnie. Przedstawiają rozwiązania i instytucje pomocy historyczne oraz współczesne, projektowane przez organizacje i osoby działające na rzecz zmiany społecznej. Pokazują starzenie się nie jako problem, lecz etap życia, który dotyczy nas wszystkich.

„Starość nie powinna być tematem tabu”, „Seniorzy powinni współtworzyć program muzeum” – to jedne z wielu postulatów sformułowanych w Manifeście seniorów, pracy Franciszka Orłowskiego, która powstawała z udziałem Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

Miasto dla osób w każdym wieku

Na procesy starzenia się wpływ ma bardzo wiele czynników, a jednym z ważniejszych jest otoczenie, czyli miasto. Istnieją międzynarodowe sieci i think tanki zajmujące się projektowaniem miast przyjaznych osobom w każdym wieku. Redaktorki i redaktorzy „Magazynu Miasta” już w 2013 roku (w numerze, który stał się inspiracją do tytułu wystawy) zwracali uwagę na potrzebę przeprojektowania miasta tak, by wspierało międzypokoleniową inkluzywność.

Ekspozycja w Muzeum Woli daje okazję przyjrzenia się nowym instytucjom działającym w Warszawie, takim jak Centra Aktywności Międzypokoleniowej. Obok nich zobaczymy rozwiązania „z poprzedniej epoki”, jak otwarty w latach 70. XX wieku i działający do dziś Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”. Pomysły wcześniejszych pokoleń mogą nas zaskoczyć pionierskimi rozwiązaniami, o których dziś już nie pamiętamy.

WARSZAWA W BUDOWIE

Tegoroczna edycja WARSZAWY W BUDOWIE organizowana jest przez Muzeum Warszawy, które do tej pory przy realizacji poprzednich edycji współpracowało z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od 2023 roku WARSZAWA W BUDOWIE realizowana jest naprzemiennie przez obie instytucje.

Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE powstał w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2009 roku. Podejmuje jak najszerzej rozumiane zagadnienia projektowania: od wzornictwa przemysłowego, grafiki użytkowej przez architekturę i urbanistykę po projektowanie społeczne.

Część prac prezentowanych na wystawie powstała w ramach projektu „Scenariusze starości. Międzypokoleniowe muzeum partycypacyjne” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach Funduszu Instytucji Kultury.

Więcej informacji dostepnych jest tu

