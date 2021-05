Gry planszowe – inspiracje od FoxGames na Dzień Dziecka

Rozwijają wyobraźnię, ćwiczą logikę, uczą planowania i potrafią doskonale bawić - oto pięć gier bez prądu, na punkcie których dzieciaki oszaleją!

"Katamino: Gra rodzinna" to klasyka gier logicznych, która oferuje kilka urozmaiconych trybów zabawy. Od takiego, w którym dwójka graczy stara się jak najszybciej zapełnić swoją przestrzeń planszy drewnianymi klockami, poprzez wymagający większej wyobraźni przestrzennej tryb 3D, aż po wariant zręcznościowy. Charakterystyczną cechą „Katamina" jest płynnie regulowany poziom trudności. Z najłatwiejszymi zadaniami poradzą sobie już trzylatki, ale i nastoletni amatorzy umysłowej gimnastyki znajdą tutaj coś dla siebie.

Współczesne gry planszowe w niczym nie przypominają tych sprzed kilku dekad. To przepięknie ilustrowane, pełne ciekawych rozwiązań i mechanik tytuły oferujące emocjonujące przygody, które można przeżywać wspólnie z bliskimi. Odpowiednio dobrane do wieku i zainteresowań dziecka będą idealnym prezentem. Po jakie planszówki warto sięgnąć?

Unikatowa gra zręcznościowa, w której dzieci starają się wspólnie przeprowadzić rycerza o kulistym spodzie przez zmieniające się mapy pełne pułapek. Zabawny jest tu fakt, że bohaterem nie steruje się bezpośrednio - gracze manipulują podłożem, po którym się on przesuwa, wykorzystując dźwignie podnoszące planszę w danym kierunku. „Obłędny Rycerz” to szereg różnorodnych wyzwań wymagających wzorowej komunikacji i trójwymiarowe komponenty przenoszące graczy w wiele fantastycznych miejsc.

Kontynuacja bestsellerowego gamebooka dla dzieci opowiada dalszą historię losów sympatycznego rodzeństwa i ich wydry, którzy próbują odzyskać porwanego robota Zagadroida. Tym razem młodzi czytelnicy pomogą bohaterom rozwiązać 38 sprytnych zagadek porozrzucanych w różnych epokach. Poza fascynującą i zabawną fabułą dzieciom na pewno spodobają się ciekawe zadania i analogowy dekoder, którym wskazuje się rozwiązania lub używa do podpowiedzi.

Zombie Teenz: Ewolucja – współpraca pełna niespodzianek

Wiek gracza: 8+

Najlepsze przygody to te pełne tajemnic, a tych w „Zombie Teenz: Ewolucji" na pewno nie zabraknie. Dzieci wcielają się tu w obrońców miasta opanowanego przez hordy nieumarłych. By przywrócić im ludzką postać muszą dostarczyć do szkoły cztery skrzynki ze składnikami antidotum. Ta kolorowa planszówka wciąga za sprawą kopert, w których kryją się nowe elementy, zasady i wyzwania. Obok tej gry żadne dziecko nie przejdzie obojętnie.