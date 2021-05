HarperKids. Najlepsze książki dla dzieci i nie tylko

Bing. Zabawa w parku. Książka z magnesami Książka z magnesami to wyśmienita propozycja dla najmłodszych wielbicieli Binga: są tu kartonowe, wytrzymałe strony z kolorowymi ilustracjami, a do tego 8 magnesów z ulubionymi bohaterami! Magnesy można umieszczać w dowolnych miejscach na poszczególnych stronach, tworząc za każdym razem swoje własne, niepowtarzalne ilustracje do przygód Binga i jego przyjaciół. Dołączcie do bohaterów serialu, którzy wybrali się do parku, na piknik i na zjeżdżalnię, i bawcie się dobrze, przenosząc magnesy z postaciami na kolejne strony! Komponując swoje wersje ilustracji, maluchy mogą również wymyślać i opowiadać przygody znanych z serialu postaci na nowo – to znakomite ćwiczenie dla wyobraźni i frajda dla całej rodziny! HarperKids, 36.99 zł https://bit.ly/3onqHiU

Akademia Mądrego Dziecka. Pudełko pełne zabawy Zmysły, a także logiczne myślenie pobudzi na pewno „Pudełko pełne zabawy” składające się z książeczki z wierszykami, puzzli o prostym, prostokątnym kształcie oraz tacki, na której układamy puzzle. Może z nich wyjść nawet 8 obrazków, bo puzzle są dwustronne! Maluszki ćwiczą rączkę, a także spostrzegawczość – tak by obrazek układał się w całość i przedstawiał „Zwierzęta” albo „Pojazdy”. Puzzle rozwijają motorykę małą czyli pomagają ćwiczyć sprawność rąk, chwytność palców i precyzję ruchów, a wspólne czytanie pomaga rozwijać wyobraźnię oraz wzbogaca słownictwo. HarperKids, 39.99 zł https://bit.ly/3mHJZPf

Czapu Czipu Zabawy z wyobraźnią Zabawy z ruchem to nowa seria kartonowych książeczek wspomagająca rozwój młodszych dzieci. Jej bohater, chłopiec o imieniu Czapu Czipu ma wielką papierową czapkę, która jest jak czarodziejski kapelusz - potrafi naśladować ludzi, zwierzęta i przedmioty, szykuje różne zagadki i zabawy. W każdej z czterech części Czapu Czipu uczy się naśladować różne zwierzątka: małpkę, rybkę, wiewiórkę i kotka, a czytelnicy chętnie dołączają do zabawy. Wykonują ćwiczenia stymulujące motorykę dużą, co świetnie rozwija układ nerwowy i sprawność fizyczną. Znakomita pomoc dla rodziców, pedagogów i terapeutów! HarperKids, 24,99 zł https://bit.ly/3d2qPjH

Van Dog Gosia Herba, Mikołaj Pasiński Van Dog, psi malarz, wyrusza w plener. Wczesnym rankiem rozstawia sztalugi, miesza farby, kontempluje krajobraz. Łąka budzi się do życia: ślimak szuka śniadania, mrówki zabierają się do pracy, dzieci grają w piłkę, orkiestra daje koncert, a wielka jaszczurka wyrusza w podróż do Tokio. Ale zamieszanie! Trudno pracować w takim hałasie! Mimo to Van Dog maluje niestrudzenie aż do zmierzchu. Jakie dzieło stworzył tym razem? „Van Dog” jest pełną humoru opowiastką o sztuce, tworzeniu i obserwacji świata. Łączy klasyczną książkę obrazkową z wyszukiwanką. Niedługie teksty w komiksowej formie zachęcą dziecko do samodzielnego czytania. Do książki dołączony jest plakat niespodzianka. HarperKids, 39,99 zł https://bit.ly/3uWmllg