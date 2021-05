Ciekawi cię, co takiego mają w łapkach jaszczurki, że potrafią chodzić po szybach? Jak pewne liście dają radę utrzymać na sobie osobę o wadze 75 kg? I po co mors ma sumiaste wąsy?

Chcesz wiedzieć, dlaczego lubisz czekoladę , a mleko ci nie smakuje? Ile cię łączy z małpami, a ile z delfinami? Co się dzieje w twoim mózgu, kiedy słuchasz głośnej muzyki?

Zastanawiasz się, dlaczego niektórzy ludzie noszą peruki ? Czy tylko tobie zdarza się kłamać? I co sprawia, że naśladujesz innych, choć chyba wcale nie chcesz?

A może interesuje cię, jakie ciała niebieskie widzisz na niebie? Czy są inne niż Ziemia planety, na których moglibyśmy żyć? I dlaczego właściwie rozglądamy się za nowym domem we Wszechświecie?

„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać” – powiedział Albert Einstein. Naukowcy i dziennikarze „Wiedzy i Życia” właśnie to robią. A później udzielają odpowiedzi. Może dzięki temu zaczniesz to robić także ty?

Po odpowiedzi sięgnij do „Wiedzy i życia”

Zapraszamy do nas :-)