Drugi dzień z zakazem aborcji. Starcia protestujących z policją

Policja utrudnia protestującym poruszanie się po Warszawie, zamykając przed marszem kolejne ulice. Kilka razy użyła gazu, są pierwsze zatrzymania. „Ja nie chce być matką przez Skype'a! Będę walczyła o wolną Polskę, o to, żeby dzieciaki mogły tu żyć!” – krzyczała przez szczekaczkę matka nieheteronormatywnego chłopca.

Drugi dzień obowiązywania zakazu aborcji w Polsce i kolejne protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. O godz. 20 na rondzie de Gaulle'a w centrum Warszawy (przechrzczonym przez organizatorki na rondo Praw Kobiet) zameldowało się około setki uczestników i kilkudziesięciu mundurowych, którzy obwarowali centrum stolicy.

Z policyjnych megafonów dobiegały komunikaty informujące o tym, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywające zebranych do rozejścia się.

Na ręce patrzyła funkcjonariuszom reprezentacja Lewicy. Posłanka Beata Maciejewska przypominała: – Mamy immunitet, możemy dowiadywać się, na jaki komisariat została przewieziona dana osoba, a policja musi nam udzielić informacji. Korzystaliśmy z tej możliwości podczas jesiennych protestów i latem, gdy zatrzymano Margot. Również dziś będziemy reagować, choć – mam nadzieję – nie będzie takiej potrzeby. O wczorajszych działaniach policji parlamentarzystka wypowiada się w ostrych słowach: – To były tortury wobec tych młodych osób, które przez wiele godzin przetrzymywano w kotle, na mrozie, musiały przykrywać się plandekami. To jest degeneracja, jesteśmy rządzeni przez ludzi, którzy znów pokazali, że po prostu nienawidzą kobiet.

Lewica złożyła w piątek zawiadomienie do prokuratury na Julię Przyłębską „za przekroczenie uprawnień”. – Niezależnie od tego, czy prokuratura jest upolityczniona czy nie, uważamy, że decyzja trybunału zapadła niezgodnie z prawem – mówi w rozmowie z „Polityką”. Jak dodaje – jej ugrupowanie ma pomysł na wyjście z obecnego impasu. – Złożyliśmy propozycjeustaw, które leżą w Sejmie bez nadania druku: w kwietniu ubiegłego roku kompleksową ustawę dotyczącą dostępu do aborcji do 12 tygodnia ciąży, dostępu do nowoczesnej edukacji seksualnej i antykoncepcji, w październiku: nasz projekt tzw. „ustawy ratunkowej”, która dekryminalizuje aborcję. Zapowiada też, że Lewica – wspólnie ze Strajkiem Kobiet, Federą, Aborcyjnym Dream Teamem i Łódzkimi Dziewuchami Dziewuchom – zainicjuje wkrótce zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym przerywania ciąży do 12 tygodnia.

Kilka minut po 20:00 uczestnicy ruszyli na blokadę, jak zwykle niosąc pomysłowe transparenty („Tych czarownic nie spalicie”, „Copperfjeld wam nie pomoże, znajdziemy was wszystkich”). Gdy zapłonęły race, Marta Lempart chwyciła za megafon, by poinformować o zwolnieniu zatrzymanej wczoraj Klementyny Suchanow. Komisariaty opuściły już wszystkie z 14 osób zatrzymanych w czwartek pod Trybunałem Konstytucyjnym. Według Obywateli RP, jednej z zatrzymanych, Babci Kasi, przez kilkanaście godzin nie podawano jedzenia ani picia, nie umożliwiono jej również przyjęcia leków. „Była trzymana w zimnej celi, bez rajstop prowadzona po mrozie, nie zdjęto jej kajdanek, a wczasów zatrzymania była brutalnie przyduszona kolanem do ziemi. Nazwijmy to po imieniu – to są tortury” – informowali na Twitterze.

Czytaj także: Suchanow: Z głów ludzi nie da się już wymazać zmiany