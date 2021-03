Drony i androny

Serce bezimiennej świni, które przeleci pomiędzy szpitalami, ma otworzyć nowy rozdział w historii dronów. Historii, w której Polska występuje jako przyszła potęga dronowa.

Rajd ze świńskim sercem to projekt równie tajny, co kontrowersyjny, bo bezimienna świnia nie może nawet liczyć na tyle co kosmonautka Łajka, czyli wieczną sławę i znaczek pocztowy. Za to świnia odda życie w sterylnych warunkach. Następnie jej serce, na pokładzie drona, będzie uczestniczyło w transporcie testowym. Testowym, bo z czasem drony latać mają, nie ze świńskimi, ale z ludzkimi sercami. I w ten sposób ratować tych, którym dziś brakuje tych kilku minut, żeby serce przyleciało na czas. Sieć dronów miałaby pokryć całą Polskę i pozwalać na niemal automatyczną obsługę transportu organów, krwi czy ratujących życie leków, których nie ma na stanie danego szpitala.