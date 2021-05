Jan Mencwel, kulturoznawca i aktywista, o miejskiej betonozie

Rozmowa z Janem Mencwelem o tym, dlaczego nie opłaca się wycinać drzew.

JOANNA CIEŚLA: – Z czego wynika tak wielkie społeczne poruszenie rewitalizacją – inaczej mówiąc, zalaniem betonem – rynku w Kutnie?

JAN MENCWEL: – Mam nadzieję, że to oznaka jakiegoś przebudzenia. Może wreszcie zaczynamy dostrzegać, w jaki sposób niszczymy przestrzenie naszych miast, zalewając je betonem i budując wszędzie parkingi? Nie ma co się oszukiwać, Kutno to nie jest wyjątek, wypadek przy pracy – to projekt wpisujący się doskonale w katastrofalne podejście do przestrzeni miejskiej.