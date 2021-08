Uciecha bez pociech

Przybywa wypoczynkowych enklaw z adnotacją: niedostępne dla dzieci. Z gwarancją ciszy, relaksu i niebanalności – towarów w życiu mocno deficytowych.

Trzeba się również natłumaczyć: że to nie z niechęci do dzieci, tylko raczej dla ich dobra, bo rodzic, który spędza urlop, mając oczy dookoła głowy (bo schody, bo ognisko, bo studnia, bo głęboka woda itp.), raczej się nie zrelaksuje. Przyjechawszy na odpoczynek zestresowany dniem codziennym, wyjedzie jeszcze bardziej zestresowany permanentnym czuwaniem. Nakręcając spiralę życiowego zmęczenia. – Tymczasem dorosły to też człowiek – śmieje się Renata Górna, właścicielka siedliska w Dziwiszowie w Górach Kaczawskich. – Ma swoje prawa, w tym prawo do komfortowego wypoczynku w ciszy i bez stresu. Krystyna Batruch, która od ponad piętnastu lat zaprasza dorosłych do swej leśnej enklawy położonej między jeziorami Łebsko i Gardno, trzy kilometry od, jak zapewnia, najpiękniejszej plaży nad Bałtykiem, dodaje, że informację o przyjmowaniu wyłącznie dorosłych gości należy przekazywać delikatnie. – W pewnym niemieckim przewodniku napisano kiedyś o moim zakątku: dzieci niemile widziane. Poprosiłam o zmianę tego sformułowania, które jest zbyt negatywnie nacechowane. Sama mam dzieci i wnuki, więc doskonale wiem, że wzajemny odpoczynek od siebie nie szkodzi, a wręcz pomaga.

Stworzenie urlopowej strefy wolnej od dzieci jest decyzją wymagającą odwagi. Trzeba się nasłuchać: że to fanaberia. Segregacja. Co komu dzieci przeszkadzają? Że za frazą „tylko dla dorosłych” kryją się z pewnością niecne zamiary i jeszcze bardziej niecne czyny. Nieumiarkowanie w jedzeniu, a zwłaszcza piciu. Hedonizm w postaci czystej.

Gdy pewnego razu delikatnie napomknął pewnemu małżeństwu, że dzieci się za bardzo rozbrykały i że zawłaszczają nieco więcej przestrzeni, niż podpowiada zdrowy rozsądek, usłyszał, że nie ma pojęcia o specyfice tego biznesu, powinien się zająć czymś innym, a tak w ogóle to państwo goście czują się urażeni, natychmiast wyjeżdżają i żądają zwrotu całości pieniędzy. – Dzieliłem się kiedyś z koleżanką swoimi zmartwieniami, a ona na to: stwórz przestrzeń wolną od dzieci. Wierz mi, że na brak zainteresowania nie będziesz narzekał – dodaje Artur.

Już sama decyzja o pójściu w usługi wypoczynkowe łatwa nie jest. Często oznacza bowiem ryzyko. Głównie finansowe. Kredyty, pożyczki. Trzeba zarobić na życie i na raty, rozkręcić biznes. A zatem zainwestować w reklamę. Otwierając drzwi szeroko, z myślą o każdym gościu. Tymczasem zadowolić wszystkich nie jest łatwo. W zasadzie się nie da. – Taka sytuacja: dwa apartamenty, w jednym para młodych ludzi chcąca się cieszyć sobą nawzajem. Wyspać. A za ścianą od siódmej rano lecą bajki mające przykuć dzieci do telewizora, bo ich rodzice też chcą jeszcze pospać. No i para przychodzi do nas się poskarżyć. Innym razem komuś przeszkadzał fakt, że musi znosić na sąsiednim tarasie widok karmiącej piersią mamy. A zwracanie uwagi gościom jest naprawdę niekomfortowe – opowiada Artur Zyskowski, współwłaściciel apartamentów w Tłokowie na Warmii.

Nieco odmienny profil gości trafia do przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych hoteli. Anna Lewit, dyrektor pięciogwiazdkowego hotelu na gdyńskim Orłowie, mówi, że owszem, przeważającą część stanowią pary w wieku różnym oraz chcący posmakować oryginalnego luksusu goście biznesowi (w obu grupach znaczącą częścią są obcokrajowcy). – Stosunkowo często zdarzają się goście, którzy przyjeżdżają, by zamieścić na swoich kontach społecznościowych zdjęcia w odpowiedniej scenerii. Hotel jednak zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć pochodzących zwłaszcza z profesjonalnych sesji – opowiada.

Kim są? Zdecydowana większość to pary. W wieku 30 plus. Jeszcze niemające dzieci (i niechętnie widzące je w swoim otoczeniu), ale przybywa tych w kwiecie zawodowych aktywności, maksymalnie zaangażowanych w rodzicielstwo i potrzebujących się od niego odciąć (najczęściej z babciną pomocą). Jak również wolnych ptaków, których dzieci wyleciały już z gniazd. Artur Zyskowski zauważa, że coraz częściej przyjeżdżają do niego goście w wieku dojrzałym, dobrze sytuowani, ale kojarzący polską agroturystykę z meblościankami, boazerią, materacami, w których czuć każdą sprężynę. – Zniechęceni, zjeździli więc Europę, a czasem i kawałek świata. I dalej by jeździli, gdyby nie pandemia, która to utrudnia. Trochę z musu ruszyli więc w Polskę i odkryli fajne miejsca. I świetnie, bo potem za nimi ciągnie się sznurek znajomych.

Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Bo zastrzeżenie „tylko z myślą o gościach dorosłych” oznacza gwarancję spokoju. Na co jest wielki popyt. Przybywa ludzi, dla których urlop ma być jak reset, a największą atrakcją jest brak atrakcji. Przez wypoczynek rozumieją czas na nadrabianie zaległości czytelniczo-muzycznych. Co raczej trudno realizować z rozbrykanymi dziećmi w tle. Oczekują również przestrzeni wysmakowanej estetycznie oraz okoliczności przyrody powalających aktywnie spędzić czas. Ewentualnie sprzyjających radości obcowania z naturą w sensie ścisłym.

Ocalony dwór

Właściciele i zarządcy tego typu obiektów mówią: tworzymy miejsca, do których sami chcielibyśmy pojechać. Wychuchane, wydmuchane, skrojone według autorskiego pomysłu zdradzającego pasję i fascynację. Często wypatrzone jako TO właśnie miejsce na Ziemi. Kupowane z sercem. Udostępniane potem gościom z różnych względów. Z powodu ekstrawertycznej natury gospodarzy albo biznesowej optymalizacji. Albo ze zwykłej racjonalności, bo koszty ogrzewania okazały się niebotyczne.

W sercu Kaszub, jakieś dwadzieścia parę kilometrów na zachód od Bytowa, Joanna Rejniak ocaliła poniemiecki dwór jednej z odnóg rodu Puttkamerów, których po wojnie wygnał wiatr historii. Służył jako siedziba dyrekcji lokalnego pegeeru, potem mieściła się tu szkoła, a gdy pod koniec lat 90. zapadła decyzja o jej likwidacji, posiadłość zamknięto na cztery spusty, skazując na niszczenie. Przed Joanną było dwóch innych inwestorów, mieli rozmach, ale kończyli na planach. – Kupowałam go, mając nadzieję, że remont zajmie maksymalnie trzy lata. Zajął dziesięć, a oszczędności szybko stopniały – opowiada. Miała w Niemczech znajomego, który zajmował się rozbiórką starych kamienic. – Dzwonił do mnie co jakiś czas z informacjami, jakie perełki odkrył. W sumie uzbierało się tego kilka tirów – śmieje się Joanna. Teraz zdobią w dworze pokoje, korytarze, przestrzeń wspólną. Gospodyni przeznaczyła dla siebie jedno ze skrzydeł dworu (do którego dostępu broni samotne krzesło z napisem PRIVATE), jest stale obecna, dogląda, czuwa i rozmyśla, co by w tej aranżacji zmienić. Dzieci nie miały szacunku do designu, dotykały, potrącały i zrzucały oraz urządzały sobie wyścigi po długich dworskich korytarzach. A stropy drewniane. Dudniło.

Jacek Kowalski, krakus, odkrył dla siebie góry, a wraz z nimi sens powiedzenia, że stroją człowieka wysoko. Kupił ładny kawałek popegeerowskiej ziemi nieopodal Hańczowej w Beskidzie Niskim. Gdy zaczął budować dom, odkrył kamienne fundamenty łemkowskiej chyży, należącej, jak się potem okazało, do lokalnego wójta Krynickiego. – Traf chciał, że wymyśliłem sobie dom niemal idealnie odpowiadający granicom domostwa wójta – podkreśla nietuzinkowość faktu. Odnajdywał na budowie łemkowskie artefakty i postanowił przeznaczyć dla nich godne miejsce. Jednocześnie przeżywał fascynację Indiami, które chłonął z poziomu wędrowca z plecakiem, wracał tam raz po raz, doświadczając ludzkiej serdeczności oraz przesiąkając tamtejszą zmysłowością i emocjami.

Te przeżycia zainspirowały go do stworzenia kawałka Indii pośrodku beskidzkiego lasu. – Zachęcam gości do przeżycia kilku dni Orientu bez opłat lotniskowych oraz do wylogowania się z systemu. Dosłownie, bo w naszej dolinie nie ma zasięgu, a jeśli ktoś odczuwa pilną potrzebę łączności ze światem, to znajdzie ją przy bobrowisku – objaśnia. W domu, jak przystało na indyjskie inspiracje, jest dużo otwartego ognia: kominki, świece, kadzidła. Nieopodal biegną dwa potoki, a w nich małe wodospady tworzą głębinki. Z rodzicielskiego punktu widzenia: same niebezpieczeństwa.