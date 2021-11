M jak melancholia

Gdyby zorganizować plebiscyt na najbardziej wzruszających artystów w sztuce XX w., jednym ze zwycięzców byłby zapewne Amedeo Modigliani. Głośna wystawa w wiedeńskiej Albertinie jego pozycję umacnia.

Zwycięstwo włoskiego artysty można by z dużym prawdopodobieństwem obstawiać także w wielu innych kategoriach. Na przykład: najbardziej schorowana młodość, w której przytrafiło mu się zapalenie opłucnej, tyfus, a w końcu gruźlica, która ostatecznie doprowadziła go do przedwczesnej śmierci w wieku 35 lat. Ale też: najprzystojniejszy (przynajmniej w paryskiej kolonii twórców) i uwodzicielski (miał m.in. gorący romans z Anną Achmatową), najbardziej zniszczony przez alkohol oraz narkotyki itd. Ciekawe, że rzadko próbuje się wystawić go do rywalizacji w kategoriach artystycznego nowatorstwa i poszukiwania w sztuce wcześniej nieodkrytych ścieżek.