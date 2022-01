Slalomem przez obostrzenia

Nie jest łatwo tej zimy pojechać na narty i na nartach pojeździć. Ale się da. I to całkiem nieźle i – co najważniejsze w erze pandemii – w miarę bezpiecznie.

Państwem roku 2021 zostały Włochy – ogłosił w świątecznym numerze „The Economist”. Renomowany brytyjski tygodnik przyznaje ten laur nie za pozycję polityczną czy sukcesy gospodarcze, lecz za to, że laureat przyczynił się do „polepszenia stanu świata”. Włochów doceniono za „niespotykany zryw rozsądnego zarządzania krajem” i za jedną z najlepszych w Europie kampanię szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Faktycznie: kiedy dwa lata temu Europę zaczynała ogarniać zaraza, to z Włoch płynęły najtragiczniejsze wieści.