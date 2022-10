Dwanaście prac Anisha

Jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń tegorocznego Biennale Sztuk w Wenecji była indywidualna wystawa brytyjskiego artysty Anisha Kapoora. Teraz jego dzieła oglądać można w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Trudno napisać, że nie warto było jechać aż do Wenecji, a wystarczyło pod Radom. Bo to dwa wydarzenia tak różne jak oratorium i kwartet smyczkowy. Ekspozycja wenecka była spektakularna, a twórca na jej potrzeby zaanektował aż dwie imponujące przestrzenie: Gallerie dell’Accademia oraz Palazzo Manfrin, będący od niedawna jego własnością. To był pełny przegląd wszystkiego, co artysta dotychczas wymyślił. Sygnał wysłany światu sztuki: oto ja, wielki Anish, przed którym powinniście paść na kolana i w niemym zachwycie podziwiać to, co wyszło z mojej pracowni.